Polémica en la Champions: Benfica respalda a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de Vinicius Junior

Benfica de Portugal, equipo donde milita el argentino Gianluca Prestianni , futbolista acusado de racismo por parte de Vinicius Junior , mostró su apoyo hacia su jugador con una publicación en redes sociales .

A través de las cuentas oficiales del club luso en las distintas plataformas digitales, el elenco comandado por José Mourinho respaldó al surgido en Vélez con un video en el que destaca que “dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado” , escribió en X (Twitter).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SLBenfica/status/2023943527906844839&partner=&hide_thread=false Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Los futbolistas del cuadro español alegaron en declaraciones posteriores a la victoria por 1-0 en Champions League, con gol del propio Vinicius, que Prestianni le habría dicho “mono” al astro brasileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SLBenfica/status/2023935602693915020&partner=&hide_thread=false Juntos, ao teu lado. pic.twitter.com/RLxQ7Vm0W9 — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Sin embargo, el albiceleste de 20 años también compartió una publicación en redes sociales en la que escribió: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”.

El Benfica publicó una captura del mensaje del criollo y la acompañó con la frase “Juntos, a tu lado”, como muestra de apoyo hacia el ex Fortín.