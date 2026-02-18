Social San Juan le levanta el telón al histórico torneo 'Cecilio Velázquez'

El Club Atlético Social San Juan invita a toda la comunidad a vivir una nueva edición del tradicional y prestigioso Torneo de Verano “Cecilio Velázquez 2026”, uno de los eventos más esperados del calendario deportivo sanjuanino, organizado por la institución decana y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Patín.

Del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo de 2026, la emoción del hockey sobre patines de alto nivel se concentrará en las instalaciones ubicadas en Perú y Chile, Villa América, donde los mejores equipos de Primera División Senior Masculino competirán por la gloria.

image Modalidad Top 8 Dos zonas de cuatro equipos

Todos contra todos en cada grupo

Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales

Gran Final el domingo Será una semana a puro deporte, intensidad y espectáculo, donde cada partido será una verdadera batalla deportiva y cada jornada una fiesta del hockey.

