miércoles 18 de febrero 2026

Edición 2026

Social San Juan le levanta el telón al histórico torneo 'Cecilio Velázquez'

Este clásico del hockey sobre patines se disputará del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo en la cancha del Decano, en Villa América

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Club Atlético Social San Juan invita a toda la comunidad a vivir una nueva edición del tradicional y prestigioso Torneo de Verano “Cecilio Velázquez 2026”, uno de los eventos más esperados del calendario deportivo sanjuanino, organizado por la institución decana y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Patín.

Del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo de 2026, la emoción del hockey sobre patines de alto nivel se concentrará en las instalaciones ubicadas en Perú y Chile, Villa América, donde los mejores equipos de Primera División Senior Masculino competirán por la gloria.

image

Modalidad Top 8

  • Dos zonas de cuatro equipos
  • Todos contra todos en cada grupo
  • Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales
  • Gran Final el domingo

Será una semana a puro deporte, intensidad y espectáculo, donde cada partido será una verdadera batalla deportiva y cada jornada una fiesta del hockey.

