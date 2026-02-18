La crisis de lesionados en Boca no se detiene: operarán a un delantero y estará 2 meses afuera

Boca Juniors afronta una epidemia de lesionados que reduce sus posibilidades de competir en cada fin de semana desde que arrancó el 2026. Uno de los casos más resonantes, sobre todo por el protagonismo que había tenido el año pasado, es el de Milton Giménez, quien no pudo realizar la pretemporada a la par del resto de sus compañeros y se sometió a un tratamiento con inyecciones por una pubalgia que arrastraba, pero no le funcionó. No jugó ni un minuto en esta temporada y tomó la decisión de operarse este miércoles.

El centrodelantero de 29 años pasará por el quirófano al igual que Rodrigo Battaglia, quien ya fue operado por una rotura de tendón de Aquiles (motivo por el cual Boca tiene hasta el viernes para cerrar un refuerzo como reemplazo). La baja de Giménez será por un menor período de tiempo ya que su recuperación le demandará alrededor de dos meses. Es decir que el Cabo recién podrá volver a las canchas para el Superclásico que se disputará en el Monumental el domingo 19 de abril y podrá disputar la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Giménez tuvo mucha participación en 2025 debido a las reiteradas ausencias de Edinson Cavani, quien recién levantó el pulgar la semana pasada y retomó la actividad oficial con unos 25 minutos ante Platense en la Bombonera. El ex Banfield acumuló 34 encuentros y convirtió 10 goles, mientras que desde su arribo al Xeneize en 2024 lleva un total de 59 partidos y 17 tantos con la camiseta azul y oro (Boca lo pagó casi 3 millones de dólares).

La crisis de lesionados en Boca se agravó en el último tiempo. Si bien fueron dados de alta futbolistas como Miguel Merentiel (tras una distensión de gemelo), Cavani (con una lumbalgia crónica) y Lucas Janson (desgarro abdominal), todavía Claudio Úbeda aguarda por las rehabilitaciones totales de Carlos Palacios (sinovitis de rodilla derecha), Alan Velasco (distensión ligamentaria de rodilla izquierda), Ander Herrera (distensión en isquiotibial derecho) y Exequiel Zeballos (desgarro en isquiotibial izquierdo). Y sabe que no tendrá a Battaglia por un largo plazo.

Pero mientras el cuerpo técnico repone a algunos soldados, su emblema y capitán Leandro Paredes también atraviesa una comprometida situación con su tobillo derecho que le impediría estar presente en los próximos dos compromisos con el equipo. El campeón del mundo volvió a sentir una intensa molestia que se había originado a fines de noviembre en una jugada del partido contra Talleres de Córdoba en la Bombonera y se resintió en la eliminación del Torneo Clausura 2025 frente a Racing. Este año lo había arrancado sin complicaciones, pero desde el match frente a Estudiantes no está al 100%, se tuvo que infiltrar previo al cotejo contra Platense y ahora los médicos le recomendaron frenar. Así es que el 5 sería preservado este viernes ante Racing y también por Copa Argentina (el martes 24 de febrero contra Gimnasia de Chivilcoy, en Salta).

Milton Giménez, que había disputado 11 de los 12 últimos partidos de Boca en 2025, no presenció ni los amistosos de pretemporada ni las primeras cinco jornadas en lo que va del año. Su última participación oficial fue en el 1-0 en contra en la Bombonera que decretó la eliminación del elenco de Úbeda en las semifinales del Torneo Clausura pasado. Esta operación de pubis entierra definitivamente la esperanza de ser convocado por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026, ya que en los últimos meses había adquirido la ciudadanía paraguaya y se especulaba con que el ex DT del Xeneize podía llamarlo en la próxima Fecha FIFA de marzo, algo que no sucederá.

Boca, a la caza de otro delantero

Atentos a la situación de Milton Giménez y la falta de continuidad y recurrentes lesiones de Edinson Cavani, el departamento de fútbol de la institución compuesto por el presidente Juan Román Riquelme y el director deportivo Marcelo Delgado inició gestiones por Adam Bareiro. A Fortaleza, dueño del 50% de su ficha (la otra mitad le pertenece a River), le ofrecieron 3 millones de dólares a cambio de la totalidad de su ficha. Desde Brandsen 805 le aseguraron a este medio el martes a última hora que todavía no tenían respuestas. El Xeneize trabaja a contrarreloj porque la AFA le otorgó permiso hasta el viernes para conseguir a un sustituto del lesionado Battaglia. Son optimistas y creen que cerrarán el pase del paraguayo en las próximas horas.

