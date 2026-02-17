miércoles 18 de febrero 2026

Fútbol europeo

Escándalo en la Champions: Vinicius acusó al argentino Prestianni de racismo y se negó a seguir jugando

Mbappe también tuvo un fuerte cruce con el argentino, en el partido por la Champions entre Benfica y Real Madrid.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El partido entre Benfica y Real Madrid, que terminó 1-0 a favor del Merengue por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, quedó marcado por una fuerte denuncia de racismo.

El brasileño Vinicius Junior acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho "mono" durante una discusión que se produjo inmediatamente después del gol del delantero madridista. El futbolista del Real Madrid se lo comunicó de manera enfática al árbitro del encuentro.

Embed - Frank Alcazar | Así le gritó Gianluca Prestianni a Vinicius - - - #futbol #respect #vinicius #benfica #realmadrid | Instagram
View this post on Instagram

El festejo que desató el conflicto

La jugada se originó a los cinco minutos del complemento, cuando Vinicius marcó un extraordinario tanto y lo celebró con un baile frente a los hinchas del Benfica, junto al banderín del córner. Los jugadores locales interpretaron el gesto como una provocación y reaccionaron de inmediato.

Varios futbolistas del conjunto portugués fueron a increpar al brasileño, entre ellos el capitán Nicolas Otamendi. Sin embargo, el cruce que tomó mayor protagonismo fue el que mantuvo con el argentino Prestianni, en medio de un intercambio cargado de tensión y gestos eufóricos.

Intervención del árbitro y el VAR

En medio del tumulto, Vinicius corrió desesperado hacia el árbitro francés Francois Letexier para denunciar el presunto insulto racista. El juez realizó la seña protocolar de racismo y detuvo el partido durante varios minutos a la espera de la revisión del VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2023881015358566827&partner=&hide_thread=false

Como Prestianni se tapó la boca con su camiseta durante el intercambio, no fue posible constatar la veracidad de la acusación. Tras la revisión, el VAR no encontró pruebas concluyentes y Letexier decidió advertir al futbolista argentino sin aplicarle sanción disciplinaria por ese episodio.

Durante el prolongado parate hubo conversaciones y especulaciones, incluso un intercambio entre Vinicius y el entrenador Jose Mourinho. Desde el banco del Real Madrid intentaron alejar al brasileño del foco de conflicto mientras aguardaban la resolución.

Finalmente, el árbitro llamó a Prestianni —acompañado por Otamendi— para comunicarle que no podía sancionarlo por falta de pruebas. Más tarde, ambos protagonistas verían la tarjeta amarilla: el argentino por una acción de juego y Vinicius por su festejo.

El episodio dejó un clima enrarecido en Lisboa y trasladó la polémica a la previa de la revancha, con un resultado abierto y una tensión que excede lo estrictamente futbolístico.

La reacción de Mbappe

En medio de ese clima de indignación, Kylian Mbappé se convirtió en un apoyo clave para su compañero, reaccionando de forma enérgica y defendiendo públicamente a Vinicius. Según captaron las cámaras de Movistar+, le gritó a Prestianni en repetidas ocasiones: “¡Eres un puto racista! ¡Eres un puto racista!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kylian/status/2023888702662209968&partner=&hide_thread=false

Con polémica, Real Madrid derrotó a Benfica en la ida de los playoffs de la Champions

El argentino Prestianni se expone a 10 partidos de suspensión por decirle "mono" a Vinícius

Desamparados sigue invicto, Atenas y Unión también suman de a tres

Aldosivi ganó, avanzó en la Copa Argentina, y enfrentará al último campeón

Champions League: Galatasaray le dio una paliza a la Juventus

Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

La peor noticia para Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, ¿cuántos partidos se pierde?

Franco Colapinto, víctima de una furiosa crítica tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

