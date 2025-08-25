Ancelotti dejó afuera a Vinicius y dijo qué necesita Neymar para volver a la Selección de Brasil

El italiano Carlo Ancelotti , seleccionador de Brasil , anunció la lista de convocados de la Canarinha para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre sin la presencia de Neymar Junior, recientemente lesionado, Vinicius Junior y Rodrigo Goes, figuras de Real Madrid.

Ancelotti explicó que no contó con los cracks del conjunto español porque aprovechará el duelo de local ante Chile (4-9) y la visita a Bolivia (9-9) para "conocer nuevos jugadores" dado que la Verdeamarela -tercera en la clasificación- ya está clasificada para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Respecto a Neymar, actual jugador de Santos, explicó: "Tuvo un problema físico la última semana. No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo".

Luego de su viaje a El Alto, el estratega tendrá cuatro ventanas de juegos amistosos para ensayar con su equipo ideal. Por el momento, solo está confirmada la gira de octubre, en la que sus dirigidos enfrentarán a Japón y Corea del Sur.

La principal sorpresa de la nómina es el delantero de 23 años Kaio Jorge, quien marcó 15 goles con la camiseta de Cruzeiro en las 21 fechas que lleva el Brasileirao. Además, destaca el regreso de Lucas Paquetá, centrocampista que no era convocado desde que comenzaron sus investigaciones por supuesta complicidad con una red que promovía fraudes en apuestas deportivas.