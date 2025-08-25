Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé

La investigación por el asesinato de Mario Alday, el jubilado hallado en su casa de Villa del Carril atado de pies y manos, con cortes en el rostro y la vivienda incendiada, sumó un nuevo detenido. Se trata de Ángel Nahuel Flores, un joven de 24 años que había salido del penal de Chimbas hace apenas dos meses. Fue arrestado en la vía pública en Angaco, mientras la Policía allanaba la casa donde residía junto a su madre.

Lo último Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Tribunales Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

De acuerdo con las fuentes de la investigación, Flores sería el hombre que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad ingresando al domicilio de Alday, lo que lo ubicaría directamente en la escena del crimen. El joven ya había estado vinculado a un homicidio resonante ocurrido en 2014: el asesinato a golpes del bebé Yutiel Castro.

Flores era vecino de la zona de Villa del Carril, lugar donde años atrás ocurrió el brutal homicidio de Yutiiel. De hecho, junto a la mamá del bebé, usurpaban una panadería de la zona.

Esta detención se suma a la de Iván Armando Gamboa, de 34 años, quien continúa alojado en el Penal de Chimbas luego de que la fiscalía lo señalara como sospechoso en una audiencia de formalización. Conocido por trabajar como limpiavidrios en la zona del Hospital Rawson y vivir en una casona usurpada sobre Avenida Rawson, Gamboa fue vinculado al hecho por pruebas e imágenes de cámaras de seguridad.

Sin embargo, con la captura de Flores, la hipótesis de los investigadores cambió de rumbo y ahora todo apunta a que sería él el verdadero autor material del crimen. La fiscalía mantiene abiertas las diligencias para establecer responsabilidades y definir el grado de participación de cada uno en el brutal asesinato que conmociona a San Juan.

El crimen de Yutiel

El 8 de mayo de 2014, Yutiel Castro, un niño de un año y medio, llegó inconsciente a Urgencias del Hospital Rawson. Su madre aseguró que se había caído, pero los médicos detectaron fracturas en una costilla, mordidas en la cara interna de los muslos y un hígado reventado, provocando una hemorragia interna que le causó la muerte. El caso recordó la brutalidad de otros crímenes similares, como el de Lucio.

image Johana Castro despues del fallecimiento de Yutiel.

Las sospechas recayeron rápidamente sobre su madre, Johana Castro, de 22 años, y sobre su pareja, Nahuel Flores, de 17, padrastro del niño, junto con Jonathan Flores, hermano de Nahuel, de 26 años. La familia vivía en condiciones precarias en una panadería usurpada de Villa del Carril, Capital. Johana se dedicaba al trabajo sexual para sostener el hogar, lo que dejaba al niño bajo el cuidado de su padrastro adolescente durante largas noches.

Tras la investigación, se determinó que Johana no estaba presente la noche en que los hermanos Flores golpearon al niño hasta provocarle la muerte. Poco tiempo después de ser liberada, Johana murió en un accidente de moto como acompañante.

La justicia condenó a los responsables: Jonathan Flores recibió prisión perpetua en 2017 como principal autor del homicidio, mientras que Nahuel Flores fue sentenciado en 2018 a 10 años de cárcel. Ángel Flores, también implicado en el caso, cumplió su condena en abril de este año.