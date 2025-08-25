lunes 25 de agosto 2025

En San Antonio de Areco

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado

En el auto, además, encontraron una pistola, balas y un trapo colgando de la tapa de carga de combustible. Sospechan que pudo tratarse de un femicidio seguido de suicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Entrada la tarde de este domingo, un llamado al 911 alertó por un vehículo sospechoso en un camino rural a varios kilómetros del centro de la ciudad de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Cuando los patrulleros llegaron al lugar se encontraron con un escenario trágico: dos cuerpos sin vida y una pistola en el interior del coche.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del haras Vacación, donde se crían caballos de competición, en un acceso que se desprende de la Ruta Nacional 8. Allí la Policía Bonaerense halló al Chevrolet Onix blanco señalado en la denuncia.

Según fuentes policiales, el vehículo no tenía patentes y una de sus ventanillas estaba rota. Le encontraron un orificio compatible con un balazo en el vidrio trasero izquierdo, del lado del conductor.

Además, los investigadores hallaron siete cartuchos calibre 9 milímetros intactos entre el capot y parabrisas, apoyados donde se encuentra la base de los limpiaparabrisas.

Otro dato que alarmó a los investigadores de la Policía Bonaerense fue que había un trapo colgando en la tapa de carga de combustible. Sin embargo, no se constató que existieran principios de incendio o partes del coche quemadas.

Ya dentro del auto, los peritos encontraron el cadáver de un hombre sentado en el asiento del conductor, con manchas de sangre y una pistola a escasos centímetros. En la parte trasera estaba el cuerpo de la mujer. De momento no se conoció con precisión la causa de muerte de ninguno de los dos.

Sin embargo, fuentes con acceso al caso indicaron a Infobae que la hipótesis principal en las primeras horas de investigación es un homicidio seguido de suicido: ella habría sido asesinada en otro lugar, trasladada en el vehículo hasta la zona del hallazgo y, antes de incendiar el auto, el hombre finalmente desistió y se quitó la vida.

Por otra parte, se conoció que el Chevrolet Onix no tiene pedido de secuestro activo y su titular es un hombre con domicilio en General Pacheco, partido de Tigre.

En el caso tomó intervención la UFI N° 6 del departamento judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno.

