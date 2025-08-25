lunes 25 de agosto 2025

Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

Al juez Sebastián Fernández le arrojaron un block de la tribuna de Villa Obrera, que impactó de lleno en su espalda y le causó lesiones. A 24hs de que el encuentro ante Colón en la Boutique de Chimbas quedara suspendido, el árbitro habló con Tiempo de San Juan: "Fue una desgracia con suerte".

Por Antonella Letizia
La violencia no da tregua en el fútbol sanjuanino. Este fin de semana, la cancha de la Villa Obrera fue escenario de otro incidente que marcó la fecha. Cuando transcurrían 37 minutos, los fanáticos del conjunto local lanzaron un proyectil que dio en la espalda de Sebastián Fernández, quien se encontraba cumpliendo funciones de segundo asistente, y el partido tuvo que suspenderse: "Yo no iba a continuar jugando así", sentenció a Tiempo de San Juan. Del "fue una desgracia con suerte" a "en 21 años nunca me pasó esto".

Todo ocurrió a los 37 minutos del primer tiempo, tras la expulsión de un jugador de Colón. El ambiente se tornó tenso cuando el futbolista sancionado provocó a la hinchada local con gestos, lo que generó la reacción inmediata de los locales. En medio del tumulto, mientras Fernández intentaba calmar la situación, fue sorprendido por un proyectil lanzado desde la tribuna que lo golpeó con violencia. El impacto fue tan fuerte que el pedazo de block se partió al chocar contra su espalda. "Se me empezó a adormecer el hombro y el brazo entero. El árbitro principal me preguntó cómo estaba y le dije yo no iba a continuar así, asique tomé la decisión de suspenderlo. Ya la agresión existió, ya está", manifestó Sebastián Fernández, luego radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría 30, y posteriormente fue atendido por el médico legista.

image

"Tengo raspada la espalda, todavía tengo como marcado la figura del block en la zona. Levanto el brazo y me duele, me duele todavía. Yo creo que más adelante ya me va a salir un hematoma, fue una desgracia con suerte", expresó. Además, dijo que tuvo suerte de no haber sido golpeado en la cabeza, lo que podría haber derivado en una tragedia.

Con 21 años de experiencia en en el fútbol, Fernández expresó su preocupación por el nivel de violencia que atraviesa el fútbol local. "Es la primera vez que me pasa algo de esta dimensión y la verdad que es alarmante, veo los videos y digo que es una locura. La sociedad en sí está muy loca, siempre hay algún incidente en distintas canchas".

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: " IMÁGENES QUE MUESTRAN EL PROYECTIL QUE IMPACTA SOBRE SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, ÁRBITRO ASISTENTE EN VILLA OBRERA 0-1 COLÓN. El encuentro fue suspendido, y el juez está haciendo la denuncia correspondiente. ———————————————————— LÍNEA DE TRES TODOS LOS MARTES Y VIERNES DE 20 A 22 hs POR @mil20ok #LD3 #sanjuan #deporte #futbol #fútbol #sj #sanmartin #desamparados #colon #union #alianza #trinidad #river #boca #juventudzondina #9dejulio #peñarol #carpinteria #aberastain #villaobrera #lopezpelaez #delbono #atenas #rivadavia #marquesado #minero #picon"

El hecho genera preocupación y exige una respuesta urgente por parte de las autoridades. Fernández considera que la Liga debe aplicar sanciones ejemplares para evitar que esto siga pasando y advirtió: "Quedé con bronca por lo que sucedió, la Liga tiene que actuar con mano dura, porque esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia".

