lunes 25 de agosto 2025

Tristeza

Conmoción en San Lorenzo por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

El canterano que vestía los colores del club Cuervo murió este lunes, tras luchar varios meses contra una dura enfermedad. El Ciclón lo recordó en sus redes sociales y decretó tres días de duelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tristeza en el mundo San Lorenzo.&nbsp;

Tristeza en el mundo San Lorenzo. 

A sus 15 años, falleció Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de la Octava de San Lorenzo, que luchó durante dos años contra una dura enfermedad. El club lo despidió en sus redes sociales y decretó tres días de duelo.

image

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia", escribió la institución en sus redes sociales tras comunicar la dura noticia.

"El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones", cerraron.

De inmediato, el posteo se llenó de mensajes de condolencias hacia la familia por parte de hinchas, amigos y compañeros del jugador que se desempeñaba como lateral derecho en las inferiores del Ciclón.

image

En octubre de 2023, cuando el entrenador del plantel era Rubén Darío Insúa, Valentino recién había sido diagnosticado de su enfermedad, fue a visitar a los jugadores del primer equipo y se tomó una fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

Federico Giannetti, periodista de Proyecto Boedo, subió en sus redes sociales una captura de un mensaje que el propio Valentino reposteó en medio del apoyo de sus compañeros y el resto de los empleados de CASLA. “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.

