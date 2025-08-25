lunes 25 de agosto 2025

En el velódromo

Con más de 1600 atletas de todo el país, comenzó el Campeonato Absoluto de Patinaje Artístico

San Juan vuelve a ser escenario de un evento deportivo de primer nivel con la realización del Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, que se lleva a cabo del 20 de agosto al 4 de septiembre en el moderno Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El certamen reúne a los máximos exponentes de la disciplina a nivel nacional y cuenta con la participación de 1.600 patinadores y 550 entrenadores, lo que lo convierte en una de las competencias más importantes del calendario argentino.

La delegación sanjuanina está integrada por 60 deportistas que buscan destacarse en casa, acompañados por un marco de público único y frente a un nivel competitivo de excelencia.

La organización del torneo está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, con la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje y el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El campeonato es además declarado de Interés Provincial, Turístico, Cultural y Deportivo por la Legislatura Provincial, lo que refuerza su relevancia no solo en el plano deportivo, sino también por el impacto turístico y económico que genera en la región, consolidando una vez más a San Juan como sede de grandes competencias nacionales e internacionales.

