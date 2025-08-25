Con más de 1600 atletas de todo el país, comenzó el Campeonato Absoluto de Patinaje Artístico

El certamen reúne a los máximos exponentes de la disciplina a nivel nacional y cuenta con la participación de 1.600 patinadores y 550 entrenadores, lo que lo convierte en una de las competencias más importantes del calendario argentino.
San Juan vuelve a ser escenario de un evento deportivo de primer nivel con la realización del Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, que se lleva a cabo del 20 de agosto al 4 de septiembre en el moderno Velódromo Vicente Alejo Chancay.
La delegación sanjuanina está integrada por 60 deportistas que buscan destacarse en casa, acompañados por un marco de público único y frente a un nivel competitivo de excelencia.
La organización del torneo está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, con la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje y el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
El campeonato es además declarado de Interés Provincial, Turístico, Cultural y Deportivo por la Legislatura Provincial, lo que refuerza su relevancia no solo en el plano deportivo, sino también por el impacto turístico y económico que genera en la región, consolidando una vez más a San Juan como sede de grandes competencias nacionales e internacionales.