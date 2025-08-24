domingo 24 de agosto 2025

Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

La Policía Federal desarticuló un local comercial del rubro ciber en la capital sanjuanina, donde cinco hombres vendían marihuana al menudeo. La operación se concretó tras meses de investigación coordinada con la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
droga 1
droga 2

En un operativo realizado la noche de este último sábado, la Policía Federal detuvo a cinco hombres mayores de edad, vinculados a la venta de estupefacientes en pleno centro de San Juan. La intervención se produjo en un local comercial del rubro cyber, ubicado en el Departamento Capital, que los investigadores determinaron que funcionaba como fachada para el narcomenudeo.

Las imágenes del operativo del último sábado.
La investigación fue liderada por el Juzgado Federal de Garantías N° 1 de San Juan, a cargo del Dr. Leopoldo Rago Gallo, junto a la Fiscalía Federal bajo la supervisión del Dr. Francisco Maldonado y el Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, dirigida por la Dra. Mariana Gauto Baloc. A partir de tareas de inteligencia y exhaustivas pesquisas de campo, los detectives de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de San Juan reunieron pruebas que vinculaban de manera directa a los imputados con la comercialización de marihuana lista para la venta inmediata.

droga 2

Durante el operativo, la Policía Federal incautó elementos que confirmaron el uso del local comercial como pantalla para sus actividades ilícitas. El Ministerio de Seguridad de la Nación destacó que la acción reafirma el compromiso de la fuerza en la provincia de San Juan para combatir los delitos federales y garantizar la protección de los derechos ciudadanos, en coordinación con la Justicia.

Con esta intervención, se desarticula una de las bandas dedicadas al narcomenudeo más significativas de la capital provincial, en una acción que combina inteligencia, investigación de calle y coordinación judicial.

