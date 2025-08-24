domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Animales sueltos

Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este domingo. Otros tres equinos circulaban por la zona. Los animales no contaban con marcas que acreditaran su propiedad, y se intenta determinar su procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Siniestro vial en Ruta 20. Un colectivo que viajaba desde La Rioja hacia Mendoza embistió a dos caballos que se atravesaron cerca del puente de Caucete, provocando su muerte y dejando leves golpes entre los viajeros. Otros tres equinos circulaban por la zona.

Lee además
choco contra un arbol en la entrada del hospital rawson y termino herida
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida
Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Ocurrió alrededor de las 4:30 de este domingo, a la altura de calle San Isidro. El ómnibus de la empresa Vallecito transportaba 28 pasajeros procedentes de La Rioja con destino a Mendoza cuando, de manera inesperada, dos equinos cruzaron la calzada y fueron embestidos por el vehículo. Otros tres caballos estaban cerca de los impactados y fueron rescatados por la policía sin sufrir daños.

El colectivo sufrió daños mínimos en el lateral izquierdo y algunos pasajeros registraron golpes leves. Una ambulancia llegó al lugar para asistirlos, pero ninguno requirió traslado al hospital. Los viajeros pudieron continuar su recorrido hacia Mendoza, muchos de ellos con vuelos programados en el aeropuerto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 37 y de la División Rural N.º 3, quienes, con intervención de la jueza de Paz de Caucete, ordenaron el traslado de los equinos fallecidos al Parque Faunístico de Rivadavia, donde serán destinados como alimento para otros animales. Los tres caballos restantes fueron llevados a la sede policial rural para su custodia.

Se inició una investigación, ya que los animales no contaban con marcas que acreditaran su propiedad, y se intenta determinar su procedencia.

Temas
Seguí leyendo

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Buscaban objetos robados y se toparon con 22 plantas de marihuana en Pocito

Denunciaron el robo de una camioneta y días después la encontraron en un desarmadero en la Ruta 153

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

¿Te falta el televisor? Dos delincuentes robaron y abandonaron el aparato en el fondo de una casa en Caucete

¿Pistolera?: una mujer reconoció llevar un arma en la cintura y terminó detenida

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Imagen ilustrativa
Lamentable

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Animales sueltos

Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla video
ALMATEUR

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida

El capataz de cuadrilla de Albardón que fue arrojado al canal por tres cosechadores
Historias del Crimen

El capataz de cuadrilla de Albardón que fue arrojado al canal por tres cosechadores

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal