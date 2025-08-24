Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron

Siniestro vial en Ruta 20 . Un colectivo que viajaba desde La Rioja hacia Mendoza embistió a dos caballos que se atravesaron cerca del puente de Caucete, provocando su muerte y dejando leves golpes entre los viajeros. Otros tres equinos circulaban por la zona.

Ocurrió alrededor de las 4:30 de este domingo, a la altura de calle San Isidro. El ómnibus de la empresa Vallecito transportaba 28 pasajeros procedentes de La Rioja con destino a Mendoza cuando, de manera inesperada, dos equinos cruzaron la calzada y fueron embestidos por el vehículo. Otros tres caballos estaban cerca de los impactados y fueron rescatados por la policía sin sufrir daños.

El colectivo sufrió daños mínimos en el lateral izquierdo y algunos pasajeros registraron golpes leves. Una ambulancia llegó al lugar para asistirlos, pero ninguno requirió traslado al hospital. Los viajeros pudieron continuar su recorrido hacia Mendoza, muchos de ellos con vuelos programados en el aeropuerto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 37 y de la División Rural N.º 3, quienes, con intervención de la jueza de Paz de Caucete, ordenaron el traslado de los equinos fallecidos al Parque Faunístico de Rivadavia, donde serán destinados como alimento para otros animales. Los tres caballos restantes fueron llevados a la sede policial rural para su custodia.

Se inició una investigación, ya que los animales no contaban con marcas que acreditaran su propiedad, y se intenta determinar su procedencia.