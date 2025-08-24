lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historia

Nunca cambió de camiseta, hizo historia con la inclusión y ahora va por un desafío europeo: "Chupa" Oviedo, el sanjuanino que lleva casi medio siglo en el hockey

Tenía apenas tres años cuando se calzó por primera vez los patines. Con una madre costurera y un padre de los “mil oficios” como pilares, comenzó su historia en Olimpia. Allí fue jugador, técnico, dirigente e impulsor de Hockey para Todos. Hoy, con 50 años, cruza el charco para debutar como DT en Europa. “En ningún momento veo al hockey fuera de mi vida”, confiesa.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-08-23 at 12.39.15 (1)

Sentado en la mitad de la cancha de sus amores, el Olimpia Patín Club, Oscar Oviedo revive cada recuerdo como si fuera ayer. Allí, donde se calzó los patines por primera vez a los tres años, comenzó una vida profundamente ligada al hockey. Su madre, costurera incansable, preparaba los uniformes del club; su padre, un hombre de los “mil oficios”, lo acompañaba a cada entrenamiento y nunca dejó de inculcarle disciplina y pasión. “Vivíamos a la vuelta del club. Mi viejo nos traía, mi hermano y mi primo también empezaron con nosotros, y desde ahí nunca nos separamos del hockey”, expresa con nostalgia.

Lee además
tc: tobias martinez logro un 13° puesto y firmo su mejor resultado del ano
Automovilismo

TC: Tobías Martínez logró un 13° puesto y firmó su mejor resultado del año
salvaje agresion: en pleno partido, un hincha de villa obrera le tiro un ladrillazo a un juez de linea
Violencia en el fútbol

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea
WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.35.44
El recuerdo junto a sus padres, Rosa y beto.

El recuerdo junto a sus padres, Rosa y beto.

"Chupa", como lo conocen en el ambiente del stick y la bocha y a lo largo y ancho de la General Acha, creció entre los pasillos y canchas de Olimpia, un lugar que se convirtió en su segunda casa. Allí jugó toda su carrera en San Juan, con excepción de las temporadas que pasó en Europa, y jamás cambió de camiseta. Ganó cinco ligas nacionales como jugador y luego repitió la hazaña como técnico. “Siempre tuve la fantasía de jugar siempre en mi club, sin cambiar, y lo pude cumplir. A veces había tentaciones de sumarme a otros equipos, pero mi fidelidad siempre estuvo ahí”, asegura.

Su historia está marcada por la pasión y la lealtad, valores que transmitió a cada jugador y a cada generación que pasó por sus manos como técnico, rol que inició antes de cumplir 20 años. Primero dirigió la escuelita de Olimpia, y desde entonces trabajó con todas las categorías, incluidas las selecciones provinciales. “Pasé de los niños que recién empiezan a la adolescencia, que necesita más apoyo y contención, hasta la Primera División, donde la competencia es dura y exige mucho manejo emocional. La clave siempre fue rodearme de gente predispuesta y profesional”, asegura.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.35.45 (1)

Hoy, casi medio siglo después de aquel primer par de patines, Oviedo se prepara para cruzar el charco y dirigir en Montebello, un club italiano. Allí tendrá la misión de integrar a los jóvenes de las divisiones inferiores en la primera categoría, un desafío que mezcla formación y liderazgo. “Es la primera vez que voy a estar diez meses sin poder ver a mis hijos ni a mi familia, así que fue una decisión muy difícil, donde lo profesional se mezcló con lo emocional. Pero sentí que era el momento justo. Este año cumplí cincuenta, y pensé: si no lo hago ahora, ¿cuándo?”, confiesa.

Su llegada al hockey europeo se da en un contexto especial. El club había descendido de A1 y está en proceso de reconstrucción, con un foco puesto en las inferiores y el desarrollo de nuevos talentos. Chupa, que jugó seis temporadas en distintas partes de Italia, reconoce que el rol de entrenador es totalmente distinto al de jugador: “Después de quince años fuera, es como empezar de cero. No es lo mismo ir de jugador que de entrenador, y tengo mucha expectativa”. Su experiencia en Europa y su red de contactos, entre ellos su hermano Juan, exarquero de la Selección Argentina, serán herramientas clave para el proyecto, que también incluye trabajar con la sub 17 que participa en la Champions League.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 12.39.15

Pero más allá de títulos y competencias, la mayor satisfacción de Oviedo proviene de su proyecto Hockey para Todos, lanzado en 2013 con el objetivo de incluir a niños con discapacidad. Lo que comenzó con seis chicos hoy alcanza a casi veinte alumnos en Olimpia y se replicó en Chile y Buenos Aires. “Al principio fue difícil convencer al club de ceder una hora de pista para estos chicos. Pero poco a poco se fue cambiando la mentalidad. Ahora los niños dejaron de ser especiales, son amigos y compañeros, y eso se refleja en toda la familia: ver a los chicos felices, brindarles un espacio donde se sientan cómodos, no tiene precio”, dice el protagonista.

Chupa recuerda con emoción cómo los alumnos más avanzados se convirtieron en profesores del proyecto, y otros siguen su formación académica o participan en iniciativas comunitarias. “No solo comparten la cancha; aprenden, crecen y mejoran su calidad de vida. Eso es lo más gratificante de todo”, afirma. El proyecto se replicó también en Argentina Juniors y en Chile, y Oscar sueña con llevar esta experiencia a Europa. “Ojalá pueda plantar la semillita allá también. Es un sueño seguir multiplicando el impacto”, confiesa.

hockey para todos

Su historia está marcada por la pasión, por el trabajo y la entrega familiar. Su madre falleció en 2010, pero su legado de esfuerzo y apoyo permanece. También el de su padre, el "Beto", quien supo ser peluquero, bombero, árbitro y gestor comunitario, y le enseñó, entre otras cosas, a combinar amor por el hockey y responsabilidad. Y mientras se prepara para partir, Oviedo mira hacia atrás con gratitud y nostalgia. “Irse de Olimpia es complicado, porque uno siente todo lo que ha vivido. Pero sé que dejo todo en buenas manos y que el hockey seguirá siendo parte de mi vida. No me veo sin estar relacionado con este deporte; es un amor eterno que nunca se rompe”, concluye.

Embed - Chupa Oviedo, el hombre que jamás cambió de "camiseta" y hoy va por un nuevo desafío europeo

Seguí leyendo

Clásico rawsino sin dueño y Unión en lo más alto de la tabla: todo lo que dejó la 7ª fecha del fútbol sanjuanino

Con gol del sanjuanino Matías Giménez, Argentinos derrotó y hundió a Racing en la tabla del Clausura

El hincha de San Martín se ilusiona: del "hubo actitud" ante Gimnasia al "a River hay que jugarle de igual a igual"

La emoción de Chiqui Tapia al llevar a sus nietos a la Difunta Correa

Boca ganó un partidazo en La Bombonera y se metió en zona de Copa Libertadores

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

Romagnoli, en conferencia: del "necesitábamos el triunfo" al "Monumental iremos con nuestras armas"

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
salvaje agresion: en pleno partido, un hincha de villa obrera le tiro un ladrillazo a un juez de linea
Violencia en el fútbol

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido
Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje

Te Puede Interesar

Con calles dañadas y escombros apilados, a casi 6 meses de la crecida, Huaco aún muestra la huella de lo que ocurrió. video
Recorrido

Huaco, a casi 6 meses de la crecida: un pueblo que sigue sacando escombros con el temor de otro golpe del agua

Por Daiana Kaziura
Nunca cambió de camiseta, hizo historia con la inclusión y ahora va por un desafío europeo: Chupa Oviedo, el sanjuanino que lleva casi medio siglo en el hockey video
Historia

Nunca cambió de camiseta, hizo historia con la inclusión y ahora va por un desafío europeo: "Chupa" Oviedo, el sanjuanino que lleva casi medio siglo en el hockey

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea
Violencia en el fútbol

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Midel, la gran estrella de la segunda edición de Joseo.
2ª edición

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel