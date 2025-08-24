domingo 24 de agosto 2025

Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje

La conductora perdió el control de su Jeep Renegade y terminó impactando el vehículo en la entrada del nosocomio. El test de alcoholemia confirmó que manejaba con 0,67 g/l de alcohol en sangre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La madrugada de este domingo terminó de manera caótica para una mujer que perdió el control de su camioneta y terminó incrustada en la entrada de urgencias del Hospital Rawson. Según confirmaron fuentes judiciales, la conductora manejaba en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, en calle General Paz a metros de Avenida Rawson, en Capital. Allí, Viviana Aguilera, de 39 años, guiaba una Jeep Renegade en dirección de oeste a este, cuando por causas que se investigan perdió el dominio del vehículo.

La camioneta se desvió hacia la vereda norte, impactó contra un poste y arrasó con una bicicleta que estaba en el lugar. Finalmente, la rueda delantera izquierda quedó incrustada dentro de la acequia, justo en el puente de acceso al sector de Urgencias del hospital.

image

Aguilera no presentaba heridas visibles. Personal policial de la Comisaría 5° llegó al lugar y, tras realizarle el dosaje, confirmó que Aguilera tenía 0,67 gramos de alcohol en sangre, superando el límite legal permitido.

image

A pesar de ser acompañada hasta el nosocomio, la conductora se negó a recibir atención médica, alegando que se encontraba en buen estado de salud.

En el caso intervino la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes ordenaron las medidas correspondientes.

