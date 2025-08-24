domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia en el fútbol

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea

Todo ocurrió cuando el local recibía a Colón por la 7ma fecha del Torneo Clausura. A raíz del incidente, el partido fue suspendido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (1)

Un hecho de extrema violencia sacudió el fútbol sanjuanino este fin de semana. En plena disputa de la 7ª fecha del Torneo Clausura, un hincha de Villa Obrera lanzó un ladrillo contra el juez de línea Sebastián Fernández, mientras su equipo enfrentaba a Colón en su cancha de Chimbas.

Lee además
clasico rawsino sin dueno y union en lo mas alto de la tabla: todo lo que dejo la 7ª fecha del futbol sanjuanino
Torneo Clausura

Clásico rawsino sin dueño y Unión en lo más alto de la tabla: todo lo que dejó la 7ª fecha del fútbol sanjuanino
con gol del sanjuanino matias gimenez, argentinos derroto y hundio a racing en la tabla del clausura
En La Paternal

Con gol del sanjuanino Matías Giménez, Argentinos derrotó y hundió a Racing en la tabla del Clausura

El incidente se produjo cuando Villa Obrera perdía 1-0 y, según testigos, el proyectil impactó directamente en la espalda del árbitro, provocándole hematomas en la zona. Inmediatamente, el también árbitro decidió suspender el partido y se dirigió a la Comisaría 30 para realizar la denuncia correspondiente por la agresión sufrida.

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: " IMÁGENES QUE MUESTRAN EL PROYECTIL QUE IMPACTA SOBRE SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, ÁRBITRO ASISTENTE EN VILLA OBRERA 0-1 COLÓN. El encuentro fue suspendido, y el juez está haciendo la denuncia correspondiente. ———————————————————— LÍNEA DE TRES TODOS LOS MARTES Y VIERNES DE 20 A 22 hs POR @mil20ok #LD3 #sanjuan #deporte #futbol #fútbol #sj #sanmartin #desamparados #colon #union #alianza #trinidad #river #boca #juventudzondina #9dejulio #peñarol #carpinteria #aberastain #villaobrera #lopezpelaez #delbono #atenas #rivadavia #marquesado #minero #picon"

El hecho generó conmoción entre jugadores, dirigentes y espectadores, y volvió a poner en el centro del debate la violencia en el fútbol local.

Temas
Seguí leyendo

El hincha de San Martín se ilusiona: del "hubo actitud" ante Gimnasia al "a River hay que jugarle de igual a igual"

La emoción de Chiqui Tapia al llevar a sus nietos a la Difunta Correa

Boca ganó un partidazo en La Bombonera y se metió en zona de Copa Libertadores

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

Romagnoli, en conferencia: del "necesitábamos el triunfo" al "Monumental iremos con nuestras armas"

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro

Los Pumas hicieron historia y derrotaron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Ángel Di María le dio la victoria a Rosario Central con un golazo y se quedó con el clásico ante Newell´s

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la emocion de chiqui tapia al llevar a sus nietos a la difunta correa
Redes

La emoción de Chiqui Tapia al llevar a sus nietos a la Difunta Correa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido
Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje

Te Puede Interesar

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea
Violencia en el fútbol

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Midel, la gran estrella de la segunda edición de Joseo.
2ª edición

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Boca ganó un partidazo en La Bombonera y se metió en zona de Copa Libertadores
Torneo Clausura

Boca ganó un partidazo en La Bombonera y se metió en zona de Copa Libertadores