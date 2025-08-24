Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea

Un hecho de extrema violencia sacudió el fútbol sanjuanino este fin de semana. En plena disputa de la 7ª fecha del Torneo Clausura, un hincha de Villa Obrera lanzó un ladrillo contra el juez de línea Sebastián Fernández, mientras su equipo enfrentaba a Colón en su cancha de Chimbas.

El incidente se produjo cuando Villa Obrera perdía 1-0 y, según testigos, el proyectil impactó directamente en la espalda del árbitro, provocándole hematomas en la zona. Inmediatamente, el también árbitro decidió suspender el partido y se dirigió a la Comisaría 30 para realizar la denuncia correspondiente por la agresión sufrida.

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: " IMÁGENES QUE MUESTRAN EL PROYECTIL QUE IMPACTA SOBRE SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, ÁRBITRO ASISTENTE EN VILLA OBRERA 0-1 COLÓN. El encuentro fue suspendido, y el juez está haciendo la denuncia correspondiente. ———————————————————— LÍNEA DE TRES TODOS LOS MARTES Y VIERNES DE 20 A 22 hs POR @mil20ok #LD3 #sanjuan #deporte #futbol #fútbol #sj #sanmartin #desamparados #colon #union #alianza #trinidad #river #boca #juventudzondina #9dejulio #peñarol #carpinteria #aberastain #villaobrera #lopezpelaez #delbono #atenas #rivadavia #marquesado #minero #picon" View this post on Instagram A post shared by LÍNEA DE TRES (@lineade3.sj) El hecho generó conmoción entre jugadores, dirigentes y espectadores, y volvió a poner en el centro del debate la violencia en el fútbol local.

