Romagnoli, en conferencia: del "necesitábamos el triunfo" al "Monumental iremos con nuestras armas"

El Verdinegro volvió a respirar. Tras imponerse 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata , el equipo sanjuanino sumó tres puntos vitales en la lucha por la permanencia y recuperó confianza de cara a su próximo compromiso, la visita al Monumental ante River .

Triunfo ante El Lobo Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro

En conferencia de prensa, Leandro Romagnoli destacó el esfuerzo de sus jugadores: “Sí, contento por el triunfo. Creo que lo necesitábamos y lo merecimos. Había que hacer valer el punto en Córdoba, que es lo más importante. El equipo viene mejorando y compitiendo de otra manera, y eso se ve”.

El entrenador explicó cómo se dio el partido: “El primer tiempo estuvimos un poquito más sueltos, buscando juego por abajo y con algunos centros. Sabíamos que tenían una dupla central muy fuerte, así que tuvimos que buscar alternativas. Tuvimos situaciones y nos faltó el gol. Sufrimos, pero supimos sufrir, y eso es bueno en el equipo”.

Sobre el segundo tiempo y la reacción del equipo tras el gol, señaló: “Cuando encontramos el gol, el equipo se tiró un poco atrás. A veces es por nervios, la situación que vivimos es complicada y la pelota quema. Pero estoy muy contento con estos jugadores, que están respondiendo de la mejor manera”.

El DT valoró los cambios realizados: “Creíamos que al equipo le faltaba un poco más de juego, sobre todo de local. González y Marcos Iacobellis hicieron un gran partido, tanto ellos como el resto del equipo. Todos los partidos son duros y se definen por detalles. Hoy si había un ganador, fue San Martín”.

De cara al próximo partido frente a River, el DT fue cauto pero confiado: “Es un partido complicado, ya conocemos al rival. Vamos con nuestras armas, con la expectativa de hacer un buen partido y plantarnos bien en la cancha. Sabemos que es difícil, pero intentaremos jugar nuestro juego y buscar la victoria”.