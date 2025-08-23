domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Romagnoli, en conferencia: del "necesitábamos el triunfo" al "Monumental iremos con nuestras armas"

El DT verdinegro analizó el triunfazo ante Gimnasia, valoró la mejora del equipo y palpitó el duelo del próximo domingo ante el River de Marcelo Gallardo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
romagnoli.jpg

El Verdinegro volvió a respirar. Tras imponerse 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo sanjuanino sumó tres puntos vitales en la lucha por la permanencia y recuperó confianza de cara a su próximo compromiso, la visita al Monumental ante River.

Lee además
iacobellis encendio la ilusion y borgogno la sostuvo: el uno por uno del verdinegro
Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro
los pumas hicieron historia y derrotaron por primera vez a los all blacks en argentina
Gran victoria

Los Pumas hicieron historia y derrotaron por primera vez a los All Blacks en Argentina

En conferencia de prensa, Leandro Romagnoli destacó el esfuerzo de sus jugadores: “Sí, contento por el triunfo. Creo que lo necesitábamos y lo merecimos. Había que hacer valer el punto en Córdoba, que es lo más importante. El equipo viene mejorando y compitiendo de otra manera, y eso se ve”.

El entrenador explicó cómo se dio el partido: “El primer tiempo estuvimos un poquito más sueltos, buscando juego por abajo y con algunos centros. Sabíamos que tenían una dupla central muy fuerte, así que tuvimos que buscar alternativas. Tuvimos situaciones y nos faltó el gol. Sufrimos, pero supimos sufrir, y eso es bueno en el equipo”.

Sobre el segundo tiempo y la reacción del equipo tras el gol, señaló: “Cuando encontramos el gol, el equipo se tiró un poco atrás. A veces es por nervios, la situación que vivimos es complicada y la pelota quema. Pero estoy muy contento con estos jugadores, que están respondiendo de la mejor manera”.

El DT valoró los cambios realizados: “Creíamos que al equipo le faltaba un poco más de juego, sobre todo de local. González y Marcos Iacobellis hicieron un gran partido, tanto ellos como el resto del equipo. Todos los partidos son duros y se definen por detalles. Hoy si había un ganador, fue San Martín”.

De cara al próximo partido frente a River, el DT fue cauto pero confiado: “Es un partido complicado, ya conocemos al rival. Vamos con nuestras armas, con la expectativa de hacer un buen partido y plantarnos bien en la cancha. Sabemos que es difícil, pero intentaremos jugar nuestro juego y buscar la victoria”.

Temas
Seguí leyendo

Ángel Di María le dio la victoria a Rosario Central con un golazo y se quedó con el clásico ante Newell´s

Universitario ganó el clásico y se metió de lleno en la pelea por el Top 8 Oro

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Una joven promesa del fútbol argentino se sumó a las filas del inter Miami y jugará con Messi

Samuel Guidi: del oro esquivo a la plata inolvidable en Asunción 2025

"Nunca más en una cancha": el video publicado por Independiente tras el escándalo ante la U de Chile

Vóley: el sanjuanino Samuel Guidi se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos

Fe y devoción: el plantel campeón de la Liga Albardón-Angaco le cumplió a la Difunta Correa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡la esperanza no se apaga!: san martin y un triunfazo clave en concepcion
Torneo Clausura

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

La emotiva despedida a un querido docente de la Escuela Industrial
Jubilación y reconocimiento

La emotiva despedida a un querido docente de la Escuela Industrial

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Te Puede Interesar

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerle

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción
Torneo Clausura

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Eduardo Quattropani.
El listado final

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo
Pronóstico

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro
Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro