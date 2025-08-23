sábado 23 de agosto 2025

Fichaje internacional

Una joven promesa del fútbol argentino se sumó a las filas del inter Miami y jugará con Messi

El Inter Miami confirmó el fichaje de Mateo Silvetti, el joven de 19 años que se convirtió en una de las promesas de Newel´s. Tendrá contrato hasta 2029.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Inter Miami oficializó este viernes la llegada de Mateo Silvetti, atacante argentino procedente de Newell's Old Boys, quien firma un contrato hasta la temporada 2029. Con esta incorporación, el club de Florida refuerza su proyecto en la Major League Soccer (MLS), apostando por el talento juvenil sudamericano que ha dado grandes resultados en los últimos años dentro de la liga. De esta manera, Silvetti se convierte en la onceava incorporación argentina al equipo estadounidense.

Al cierre del mercado de pases de la MLS, en Inter Miami tuvieron mucho movimiento, y aunque no pudieron incorporar a Gonzalo Piovi, que se quedará en Cruz Azul, la novedad de último momento es la incorporación del delantero argentino al club del sur de Florida.

Fue el propio Javier Mascherano, al ser consultado por Olé sobre la posibilidad de la inminente llegada de una posibilidad para el ataque, hbaía dicho: "Se está trabajando en otra opción, ofensiva. Veremos". De esta manera dejó la puerta abierta a la llegada del flamante refuerzo.

Quién es el atacante que llega a Inter Miami

Se trata Mateo Silvetti, joven extremo de Newell's Old Boys, de 19 años, diestro, que sorprendió a su corta edad con golazos de larga distancia, que puede jugar junto a un centrodelantero tanto por derecha como por izquierda.

Nacido en Rosario, Silvetti ha representado a la selección nacional Sub 20 de Argentina, registrando tres apariciones y un gol desde su debut en 2024. Cabe destacar que fue dirigido por el actual entrenador en jefe del Inter Miami, Javier Mascherano, en sus tres apariciones hasta la fecha con la selección juvenil albiceleste.

Según confirmó Inter Miami, el acuerdo con Silvetti es hasta la temporada 2029 con opción de extenderlo hasta 2030.

Fuente: OLÉ

Dejá tu comentario

