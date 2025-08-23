Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

En un operativo de prevención realizado durante la madrugada en el barrio Echeverría, personal del División Comando Radioeléctrico Central detuvo a una mujer que llevaba consigo una importante cantidad de drogas listas para su comercialización.

El hecho ocurrió cerca de las 2:10 de la madrugada , cuando los efectivos patrullaban la zona y advirtieron que un remis circulaba realizando maniobras peligrosas . En el vehículo viajaban tres personas: dos hombres y una mujer.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado dentro del mismo barrio. En ese momento, la mujer descendió del auto e intentó escapar corriendo, aunque fue aprehendida a los pocos metros.

Durante la persecución, la sospechosa descartó dos envoltorios grandes que en su interior contenían 190 dosis más pequeñas de cocaína. Personal de Drogas Ilegales confirmó que se trataba de esta sustancia prohibida.

image

La detenida fue identificada como Dayana Bajinai, de 27 años, quien quedó alojada en los calabozos de la Comisaría Segunda, a disposición del Juzgado interviniente.