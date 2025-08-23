sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

La mujer descartó dos envoltorios grandes y le encontraron190 dosis menores de cocaína al ser atrapada por los efectivos. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un operativo de prevención realizado durante la madrugada en el barrio Echeverría, personal del División Comando Radioeléctrico Central detuvo a una mujer que llevaba consigo una importante cantidad de drogas listas para su comercialización.

Lee además
denuncian que han visto en sarmiento a los tres peligrosos profugos que escaparon de chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
tres menores, de entre 16 y 17 anos, detenidos por un robo en capital
Este viernes

Tres menores, de entre 16 y 17 años, detenidos por un robo en Capital

El hecho ocurrió cerca de las 2:10 de la madrugada, cuando los efectivos patrullaban la zona y advirtieron que un remis circulaba realizando maniobras peligrosas. En el vehículo viajaban tres personas: dos hombres y una mujer.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado dentro del mismo barrio. En ese momento, la mujer descendió del auto e intentó escapar corriendo, aunque fue aprehendida a los pocos metros.

Durante la persecución, la sospechosa descartó dos envoltorios grandes que en su interior contenían 190 dosis más pequeñas de cocaína. Personal de Drogas Ilegales confirmó que se trataba de esta sustancia prohibida.

image

La detenida fue identificada como Dayana Bajinai, de 27 años, quien quedó alojada en los calabozos de la Comisaría Segunda, a disposición del Juzgado interviniente.

Temas
Seguí leyendo

Salió de la cárcel y volvió a ser condenado a 3 años de prisión por asaltar a una vecina de 9 de Julio

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra una camioneta

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Recuperaron cuatro motos en Sarmiento vinculadas a causas judiciales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

"El Moco" le hizo honor a su apodo: cayó tras el robo de artículos de jardinería y grifería en Caucete

La imprudencia, en dos ruedas: los videos de dos conductas indebidas de motociclistas en las calles de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denuncian que han visto en sarmiento a los tres peligrosos profugos que escaparon de chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Entre rejas. Ariel Omar Pérez se encuentra actualmente en el penal de Chimbas.
Opinión

Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General
Histórico concurso

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan
¿Lo sentiste?

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

Decía que me iba a meter preso: habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo
Video

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas video
Informe especial

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Calle Mendoza entre Laprida y Rivadavia. Un local con la persiana baja y sin ocupar.
Preocupación

Alerta en el comercio de San Juan: cuántos locales cerraron en 2025, según referentes del sector

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato
Rumbo al 26 de octubre

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato