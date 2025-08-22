viernes 22 de agosto 2025

Vóley: el sanjuanino Samuel Guidi se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos

La Selección Argentina, que tiene en sus filas al sanjuanino Samuel Guidi, cayó en el tie break frente a Brasil y se quedó con el segundo lugar del podio de los Juegos Panamericanos Juniors.

Sanjuanino medallista.

No fue el final soñado, pero fue una actuación para aplaudir de pie. La Selección Argentina de vóley cerró su participación en los Juegos Panamericanos Juniors de Paraguay, con una medalla de plata, tras caer en una definición dramática ante Brasil por 3-2. En el plantel, el sanjuanino Samuel Guidi fue parte del equipo que llevó la bandera nacional hasta lo más alto del podio.

La final fue un verdadero partidazo. Los parciales lo dicen todo: 25-22, 15-25, 25-22, 25-27 y 3-15. Argentina estuvo dos veces arriba en el marcador y tuvo match point, pero Brasil reaccionó a tiempo y se impuso con autoridad en el tie break.

A pesar de la caída, el seleccionado nacional dejó una gran imagen en todo el torneo. Con jugadores como el mismísimo Samuel Guidi; o Denis y Rojas, que fueron los máximos anotadores de la final con 20 puntos cada uno. El equipo mostró carácter, talento y una proyección más que prometedora para el futuro.

image

Para Guidi, esta medalla significa mucho más que un logro deportivo: es el resultado de años de esfuerzo, de entrenamientos intensos y del crecimiento constante del vóley sanjuanino, que una vez más dice presente a nivel internacional.

