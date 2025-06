Samuel Guidi, el sanjuanino que pasó de problemas respiratorios a capitanear la Selección Argentina de vóley

Embed - Almateur 1# Samuel Guidi

“Probé fútbol, natación y un día llegué al vóley. Me atrapó por lo rápido y dinámico que es, siempre estás atento, no sabés lo que va a pasar”, relató Samuel a Almateur, el ciclo que recorre las historias de talentos deportivos.

El joven receptor punta, además, no solo integra el plantel desde hace dos años, sino que ya tuvo la experiencia de ser capitán de la Selección Argentina U19. Según contó, sus entrenadores destacaron sus valores y la capacidad de ordenar al equipo en los momentos de tensión. “Creo que ese orden lo traigo de casa, siempre fuimos muy organizados con mis papás”, señaló.

El jugador que en San Juan vistió las casacas de Banco Hispano y CODEBA, es parte junto a otro comprovinciano, Santiago Martin Ramella, en una Selección que refleja la diversidad y el potencial del vóley argentino. Entre anécdotas, el jugador confesó que las bromas sobre la tonada cuyana y palabras como “semita” o “niño” son infaltables en las concentraciones, aunque siempre desde el respeto.

Me dijeron que por los valores, porque tenía la capacidad de ordenar el juego y tranquilizar a los chicos en los momentos de tensión me designaron capitán. Eso en el vóley es clave, porque si no se va todo al carajo

Momento inolvidable en Brasil

El año pasado, Samuel vivió un momento histórico al ganarle a Brasil en su casa durante un Sudamericano, una victoria que no terminaban de asimilar. Ahora, con la vara alta, la Selección se prepara para soñar en grande en Uzbekistán: “El año pasado estuvimos a un set de la final, así que vamos con expectativas altas”, remarcó.

Además de representar al país, Guidi también se pone la camiseta de San Juan, y recientemente consiguió un tercer puesto en el Argentino de Misiones, reafirmando su orgullo provincial. A nivel clubes, la última temporada integró el plantel de Tucumán de Gimnasia y en la próxima jugará en River Plate.

De los entrenamientos en San Juan a las canchas del mundo, Samuel Guidi es otro nombre para seguir de cerca en el vóley argentino.