Habló Scaloni antes del choque con Chile: Messi, Mastantuono y la polémica por la foto de los chicos de Newell`s con Malcorra

"Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos se quisieron sacar una foto con un jugador de Primera División", respondió Scaloni en la que fue la primera pregunta de una charla muy jugosa.

Con la claridad y el respeto que lo acostumbra, Scaloni, nacido futbolísticamente en Newell's, eligió destacar el gesto de los nenes y del propio Malcorra: "Los chicos vieron que es un futbolista que llegó a Primera y le pidieron una foto. Yo a esa edad me hubiera encantado, y hubiera hecho lo mismo, sin importarme la camiseta".

"Es importante dar el mensaje que estos nenes se saquen la foto, no importa la camiseta que sea. Es el ejemplo que tenemos que dar para erradicar la violencia y toda la locura que se está viviendo. Espero que sirva de experiencia para que no vuelva a suceder... O que vuelva a suceder la foto, mejor dicho, ese es el mensaje que tenemos que dar", comentó Scaloni.

Messi fue otro tópico del charla con los periodistas, ¿lo imagina titular ante Chile?: "Todavía no tengo decidido si va a jugar de arranque o no, necesito hablar con él para ver cómo se encuentra a nivel físico. Viene de jugar un buen par de partidos pero estamos en un momento de las Eliminatorias en que nos podemos permitir probar algunas cosas".

El entrenador también habló de algunas caras nuevas en la convocatoria, con el ingreso de algunos jugadores del fútbol local como Kevin Lomónaco, Mariano Troilo y Franco Mastantuono: "Siempre dijimos que a medida de que el equipo necesite jugadores, no miramos dónde juegan. Vimos que las opciones del fútbol local eran buenas porque teníamos jugadores sancionados y con algunas molestias. A Kevin lo conocíamos de las juveniles, a Mariano lo seguimos desde hace un año, queríamos darle la oportunidad de que se entrenen y veremos si juegan. Franco está atravesando un gran momento, dadas las circunstancias era un momento bueno para tenerlo con nosotros".

Scaloni fue consultado más puntualmente sobre el futuro de Mastantuono, las chances de que sea transferido a algún equipo del exterior y cuál era la idea del cuerpo técnico en relación al Mundial Sub 20 que se jugará en septiembre. "Las charlas que tenemos con Franco no son sobre su futuro, no nos metemos en eso, es responsabilidad del jugador y del club, nosotros convocamos de acuerdo al rendimiento. Lo del Sub 20 dependerá del club en el que se encuentre y la predisposición. Siempre es lindo jugar un Mundial Sub 20, y son selecciones de cierto calibre, eso se decidirá más adelante. Es un chico que está viviendo un gran momento", destacó Scaloni.

Scaloni también habló del regreso de Ángel Di María al fútbol argentino para jugar en Rosario Central: "Es una alegría que Ángel vuelva al fútbol argentino, le da valor a la liga y me alegra por él también. Tener a un ídolo de ese calibre le hace bien a los hinchas pero también a él, a su alma y me pone muy contento".

