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Amistoso internacional

Con una gran sorpresa, Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala

El DT incluyó a futbolistas que no venían siendo parte de su ciclo. Será el último partido de la Albiceleste antes de su debut en el Mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina

Lionel Scaloni presentó este miércoles la última lista de convocados antes de que la Selección argentina dispute el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Tras la cancelación de la Finalissima por el conflicto en Medio Oriente, la Albiceleste enfrentará a Guatemala y se despedirá de sus hinchas antes de viajar para defender el título conquistado en Qatar 2022.

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El seleccionador nacional sorprendió con la inclusión de futbolistas como Gabriel Rojas, de Racing, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata. Además, está Juan Musso, que así se encamina a ser el tercer arquero del conjunto nacional en la cita mundialista.

El partido amistoso con Guatemala se disputará el próximo martes 31 de marzo, en la Bombonera.

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FUENTE: Todo Noticias

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