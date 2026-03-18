Con una gran sorpresa, Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala

Lionel Scaloni presentó este miércoles la última lista de convocados antes de que la Selección argentina dispute el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Tras la cancelación de la Finalissima por el conflicto en Medio Oriente, la Albiceleste enfrentará a Guatemala y se despedirá de sus hinchas antes de viajar para defender el título conquistado en Qatar 2022.