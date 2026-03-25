San Lorenzo rescató un empate ante Riestra en el debut como DT de Gustavo Álvarez

En el debut de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de San Lorenzo tras la salida de Damián Ayude, el Ciclón igualó 1-1 ante Deportivo Riestra en condición de visitante.
miércoles 25 de marzo 2026
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El Malevo lo ganaba con un gol de Antony Alonso pero un grave error de Ignacio Arce permitió el empate de San Lorenzo mediante un cabezazo de Cuello.
En el debut de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de San Lorenzo tras la salida de Damián Ayude, el Ciclón igualó 1-1 ante Deportivo Riestra en condición de visitante.
El Malevo lo ganaba gracias a un gol de Antony Alonso en el primer tiempo pero un grosero error de Ignacio Arce permitió el empate de Alexis Cuello tras un cabezazo que se le escurrió entre las manos.