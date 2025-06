De padre a hijas: las hermanas que heredaron la pasión por el running y hoy se ponen la celeste y blanca

La historia de Belén va por el mismo camino. Desde chicas, las dos hicieron patinaje, pero ya desde los 14 o 15 años, ella empezó a sentir curiosidad por el atletismo, aunque no le encontró la vuelta enseguida. Fue su papá Miguel Ángel quien, en 2014, las anotó -sin preguntar mucho- en su primera carrera en la montaña sanjuanina. “Yo no tenía ni idea de lo que era correr, pero ahí empezó todo. Desde entonces, nunca más paramos”.

Correr en la montaña: adrenalina, terapia y libertad

Para las hermanas, la montaña no es solo un escenario. Es refugio, desafío y motor. “Cuando estoy ahí entrenando siento que es mi momento de paz, como una meditación. Me olvido de la rutina, de las obligaciones. Siento que soy libre”, dice Soledad. Belén la complementa: “Pasamos muchas horas ahí, pero me encanta. Es mi terapia, me conecta conmigo. Y además, conocés gente hermosa en ese ambiente”.

Claro que no todo es idilio. Correr en la montaña también implica frío, calor, barro, sed y muchos kilómetros de soledad. Aun así, eligen ese camino todos los días. A veces, literalmente.

Hermanas, rivales y compañeras

Aunque a veces compiten en distancias diferentes -Soledad irá al mundial en modalidad maratón (44 km) y Belén en kilómetro vertical-, lo cierto es que el lazo de sangre corre en paralelo con el del deporte. “Siempre vamos pensando en cómo va la otra, aunque estemos en pruebas distintas. Si alguien en la montaña sabe algo, le preguntás ‘¿viste a mi hermana?’. Es como una parte de vos corriendo por otro lado”, cuenta Belén.

De hecho, ya compartieron una experiencia mundialista. En 2022, Belén fue parte del equipo argentino en Tailandia, y Soledad viajó con ella para correr en el Open. Esta vez, la historia tiene otro sabor: irán las dos oficialmente como parte de la Selección Argentina.

“Para mí era el sueño de mi vida, y poderlo compartir con mi hermana es un condimento muy especial. Es lo mejor que me ha pasado”, dice Soledad. Y Belén asiente: “Es un plus. Ya lo vivimos una vez, pero ahora va a ser todavía más emocionante”.

El día a día entre trabajo, estudio y kilómetros

No todo es correr. O sí, pero no exclusivamente. Ambas trabajan -Belén como administrativa, Soledad también con jornada de oficina-, estudian, entrenan y buscan siempre el equilibrio. “Yo entreno por las tardes porque trabajo desde el mediodía. Y como no manejo, tengo que coordinar con mi novio o con mi hermana para ir a la montaña”, dice la hermana más chica.

En ese sentido, la rutina requiere organización quirúrgica. Entrenamientos con plan específico, alimentación medida, descanso vigilado, kinesio, nutricionista y un objetivo claro: llegar a septiembre en el mejor nivel posible.

Un deporte que crece… y sorprende

Aunque el trail running no es nuevo, todavía genera sorpresa. “Cuando contás que corrés 40 kilómetros en la montaña, muchos te miran raro. Hasta los 10 o 12 kilómetros que yo hago como algo cotidiano, para otros es una locura. Pero es así, te metés y no salís más”, asegura Belén.

A eso se suma el desafío económico. En Argentina, dedicarse de forma profesional al trail aún es difícil. “Esto en Europa es otra cosa, allá es profesional de verdad. Acá todavía es muy amateur, pero el nivel está creciendo muchísimo”, señala Belén, que destaca la importancia del esfuerzo y del compromiso con una misma: “Es una lucha con tu cabeza todo el tiempo. Eso me gusta, el saber que puedo un poco más”.

La familia, siempre ahí

Si hay un elemento común en esta historia, es la familia. El padre como impulsor, la madre como compañera fiel en cada viaje, los dos como hinchada incondicional. "Siempre están. Si pueden, nos acompañan a todas las carreras", coinciden las hermanas. Y así, con el amor heredado y multiplicado, Belén y Soledad Sánchez Ruiz se preparan para representar a Argentina en lo más alto.