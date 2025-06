San Juan, al límite: el sistema eléctrico no da abasto

Informe Para la Nación, si no se hacen estas obras la minería en San Juan no despegará

Ginestar insistió en la necesidad de contar con fondos para cerrar el anillo de interconexión por el norte, a través de la Estación Transformadora Rodeo, lo que permitiría mejorar la confiabilidad del sistema y abrir nuevas oportunidades de exportación energética hacia otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe o regiones del sur.

“Permitiría evacuar generación solar que hoy no se puede evacuar porque no están las líneas suficientes”, dijo el funcionario, quien destacó que Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) tiene un predio de 13.000 hectáreas en Tocota “que es de optimísima calidad energética” que podría aprovecharse y evacuar y alimentar una planta en Buenos Aires, en Santa Fe, en el sur o en el norte. Pero claro, no podemos seguir poniendo paneles solares hasta no tener la red para bancar esa generación”, expresó.

Además, señaló que varias empresas -como Genneia, YPF Luz y otras- ya han mostrado interés en invertir en la provincia, aunque actualmente muchas enfrentan pérdidas por no poder operar al 100% debido a las limitaciones de la red. “La plata está, lo que se necesita es seguridad jurídica y reglas claras”, apuntó el funcionario, haciendo referencia al trabajo conjunto con el sector privado para destrabar proyectos energéticos.

Otras obras

Ginestar dijo además que el gobierno provincial está trabajando en una serie de obras, con la ambición de incrementar la infraestructura eléctrica en San Juan. Mencionó los fondos que administra el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para la Estación Transformadora Nueva San Juan y el segundo transformador que se compró el año pasado.

“Ahora está a punto de adjudicarse la ampliación de la estación transformadora donde va a montarse ese transformador que se está construyendo en Santa Fe”, dijo, al graficar el esquema de trabajo con el que viene avanzando la provincia, con los recursos que tiene. También mencionó la línea que va de la estación Nueva San Juan hacia el sur, en la zona de Retamito, porque también es una zona que con el desarrollo agrícola que tenía mucho consumo de energía.

El EPSE también ha tenido que licitar una línea que une Ullum con Albardón para poder evacuar toda la energía de los parques solares de Ullum, porque hoy todo se concentra en la misma línea que viene por los diques

Generación de los diques

Ginestar confirmó que actualmente todos los diques están generando electricidad, excepto Ullum porque está en trabajo de monda y limpieza. Recordó algunos “percances” climáticos como el del granizo que dañó varios parques solares en Ullum, y luego una crecida que cortó el canal que une Punta Negra con Ullum. Eso derivó en un mes entero en que no se pudo generar con el dique Punta Negra.

El dique Cuesta del Viento en Iglesia también está operativo, luego de licitarse con fondos mineros el descargador de fondo y una válvula.