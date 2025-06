ALMATEUR

Anabella Valle, la luchadora de 15 años que sueña con representar a Argentina en Dakar 2026

La sanjuanina ya se colgó una medalla en el Sudamericano Sub 15, entrena para el Panamericano Sub 17 y piensa en grande: su próximo objetivo son los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Su historia, su familia y una pasión que no se detiene.