Gran Hotel Provincial: en Turismo dicen que hay empresas interesadas, ¿cuál será su destino?

Ahora se están haciendo refacciones en el hotel ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo. Romero, en diálogo con Estación Claridad, aclaró que “el hotel no fue entregado en mal estado, sino que las remodelaciones responden a una decisión política de agregar valor al inmueble antes de su próxima concesión. Hay que arreglar el cielo raso, nosotros entendíamos que había que hacerle una muy buena lavada de cara y es lo que estamos haciendo”. Advirtió que las instalaciones fueron entregadas en perfectas condiciones, y que las remodelaciones se practicarán en el hall central y en el primer piso, a la vez que no se tocan las habitaciones.

Además el ministro dijo que “también está el tema de las habilitaciones que se vencían el 31 de mayo. No es que el hotel haya estado funcionando sin las habilitaciones, no. Se vencían el 31 de mayo y nosotros vamos a hacer la prórroga, sí, para que cuando llegue el nuevo concesionario esté todo en condiciones”.

Sobre las empresas interesadas, sin dar nombres, habló de empresas locales y de "cadenas nacionales". Afirmó que "nos sorprende la cantidad de personas que han mostrado interés. Han mostrado interés, lo han venido a ver, yo sé que han venido cadenas nacionales y que se han alojado en el hotel como para ver hasta cómo funcionaba y la verdad que hay muchos interesados".

Respecto de las refacciones, comentó que "no la tengo todavía la inversión, porque eso lo realiza el Ministerio de Obras , sé que han estado trabajando con eso, sé que ya han puesto el cartel ya para que pueda empezar la empresa a trabajar".

image.png

"La pileta está en condiciones, los salones más chicos están en condiciones, vamos a remodelar el salón principal del primer piso, donde se hacían las fiestas más grandes en otras épocas", detalló el ministro.

Sobre la salida del Grupo América, explicitó que "se vencía la concesión, o sea, que claramente podía haber una extensión, como también podía ser que no ocurriera, porque obviamente que se necesita el acuerdo de ambas partes. El Grupo América decidió no continuar, no pedir una extensión de su concesión, que se terminaba el 31 de mayo. En principio habíamos quedado de hacer una adenda para profundarlo por dos meses para que nosotros pudiéramos tener los plazos procesales y administrativos para poder generar la licitación, para poder concesionarlo. Después hubo algunos cambios del Grupo América que nosotros no pudimos acordar para que esa adenda se llevara a cabo, entonces se finalizó el 31 de mayo".

"En estos momentos estamos renovando las habilitaciones que se encontraban hasta el 31 de mayo, habilitaciones de electricidad, se van a hacer remodelaciones al hotel para que cuando se realice la concesión, a través de una licitación pública, se entregue en las mejores condiciones que pueda existir", detalló.

¿Qué plazos se han preestablecido para esa remodelación? "El hotel está cerrado, se están haciendo las remodelaciones y este plazo es más o menos de entre 45 y 60 días. En este plazo también los plazos que nosotros tenemos administrativamente para llevar a cabo la licitación", finalizó.