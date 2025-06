El Gran Hotel Provincial, cerrado: el Gobierno lo remodelará para poder concesionarlo de nuevo

El Gran Hotel Provincial cerró sus puertas, tras 11 años de actividad ininterrumpida. Esta particular situación se da luego de que la empresa que lo explotaba decidió no pedir la renovación de la concesión de este emblemático alojamiento que es de propiedad estatal. Así, el hotel quedó de nuevo en manos del Gobierno de San Juan y se espera que lo mejore para poder re-concesionarlo a un operador privado a la brevedad.

El majestuoso edificio, ubicado en el corazón de San Juan sobre Avenida Ignacio de la Roza, frente a la plaza 25 de Mayo, fue entregado por la firma Hotelería y Gastronomía SRL, integrante del Grupo América, propietarios de Hotel América, Apart América, América Mayorista y la empresa Emicar. La concesión de esta empresa venció el 31 de mayo y ya habían anunciado a las autoridades sus intenciones de no seguir explotando comercialmente este lugar, catalogado en tres estrellas y emblema de la provincia.

image.png

Las llaves fueron entregadas ese mismo día y el Gran Hotel Provincial volvió así a manos del Estado. Había mucha expectativa con qué decisión oficial se tomaba y finalmente se conoció que decidió cerrarlo desde este lunes para someter al edificio a algunas mejoras como pintura, electricidad y renovación de habilitaciones, lo que estará a cargo del Ministerio de Infraestructura. Esta situación será durante los dos meses que demandará la preparación de la nueva licitación, informaron fuentes gubernamentales a TIEMPO DE SAN JUAN.

El Ministerio de Turismo tendrá que evaluar las nuevas condiciones para concesionar el hotel, por cuánto tiempo y por qué canon, de manera de poder nuevamente en marcha este icónico alojamiento que consta de modernos y coquetos salones, un hall y 101 habitaciones, de cuales 7 son ejecutivas y 3 son suites.

image.png

Cómo fue la salida del Grupo América

Tras 20 años de estar a cargo y de hacer importantes inversiones en el lugar, el Grupo América decidió no seguir adelante en el Gran Hotel Provincial, siendo uno de los principales motivos de la decisión el alto costo de mantenimiento. “Desde hace tiempo ya no andaba bien y la recaudación no era suficiente para mantener los costos. El grupo debía cubrir el 25% de esos gastos para sostenerlo”, dijo el abogado de la firma, Roberto Icazati, en declaraciones radiales días atrás. “Sin dudas el grupo solventaba con mucho dinero el costo de este hotel”, afirmó.

Dijo también que pese a la finalización del vínculo contractual, continuarán en contacto con el Ejecutivo provincial para coordinar aspectos operativos mientras se define un nuevo destino para el inmueble. Y aseguró que el hotel se encuentra “operativo en un 100%”, pese a las obvias cancelaciones de reservas que practicaron para los próximos meses, producto de la desvinculación.

También afirmó que los 36 empleados que prestaban servicio en el edificio fueron reubicados en otras unidades del grupo. “Se les garantizó la fuente laboral y se respetaron los años de antigüedad”, aseguró.