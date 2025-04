Misterio sobre el futuro del icónico Gran Hotel Provincial: el concesionario se va y el Gobierno pidió tiempo para resolver

El destino del Gran Hotel Provincial , uno de los lugares más famosos y emblemáticos de San Juan , es incierto. Es que en alrededor de un mes, el 31 de mayo, vencerá el contrato que tiene el Gobierno de San Juan con el histórico concesionario, que es el Grupo América, que ya decidió que no quiere continuar manejándolo. Para que el Ministerio de Turismo resuelva qué hacer o los pliegos de una nueva licitación, la empresa seguirá al mando durante por lo menos un mes más, según confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN el referente de Grupo América , Carlos Icazati . La situación genera preocupación por el futuro de estas importantes plazas hoteleras y también por los puestos de trabajo en juego.

En stand by

La definición de la jugada oficial se dará contrarreloj. El Grupo América, que se hizo cargo del manejo en junio de 2005, anunció en tiempo y forma sobre su retirada, según aseguró Icazati. El contrato les daba derecho a la explotación del hospedaje, bar y restaurante del complejo catalogado con 3 estrellas, ubicado en pleno centro, justo enfrente de la Plaza 25 de Mayo, por el plazo de 15 años con la posibilidad de renovarlo por 5 más, que es lo que pasó. Así, este grupo cumple 20 años manejando el icónico hotel. Es decir, que sí o sí debe hacerse un nuevo proceso para elegir concesionario, pero el Grupo América no está interesado, de manera que habrá un nuevo protagonista en escena.

¿Por qué se va el Grupo América? Icazati sostuvo que "la hoteleria está atravesando una crisis que en algunos hoteles creo que va a ser terminal. Venía agravado con la pandemia pero cuando asumió el nuevo Gobierno suspendió eventos y congresos y San Juan se quedó sin actividad hotelera. Para todo el sector está difícil". No obstante, el Grupo América seguirá en el rubro con otros dos hoteles pero que son propios: el América y el Apart América, que al ser más pequeños no presentan grandes complicaciones.

El fin de la concesión también genera desconcierto sobre los 38 empleados que tiene el Gran Hotel Provincial, que podrían ser reubicados pero no hay certezas al respecto. Una opción es que los absorva el nuevo concesionario, sobre todo si el Gobierno lo exige en los pliegos de la nueva licitación, pero no está clara la movida oficial.

TIEMPO DE SAN JUAN consultó con el Ministerio de Turismo pero las fuentes informaron que el ministro Guido Romero no dará declaraciones al respecto todavía.

Como la empresa está dispuesta a concederle tiempo extra al Estado para que defina los pasos a seguir, no será el 31 de mayo el recambio de administrador, pero tampoco hay mucho margen para relajarse.

Un hotel emblemático de San Juan

Ya que el nombre contenga "Provincial" dice mucho de este lugar, considerado casi un patrimonio de San Juan. Ubicado en Av. José Ignacio de la Roza 132 (Este), pegado a la peatonal, a la Plaza 25 de Mayo, la Catedral y a pocas cuadras de la Casa de Sarmiento, tiene una ubicación privilegiada que signó sus épocas de esplendor.

La construcción del hotel estatal fue idea del gobernador Américo García a fines de los años '50 pero se desarrolló después y fue Leopoldo Bravo a inicios de los '60 el que supervisó la obra, dispuesta para ser concesionada a la cadena nacional Nogaró, famosa en esos tiempos con grandes hoteles en las ciudades más tops de Argentina y de Uruguay.

El hotel fue decorado con el lujo de moda de la época y como el más moderno del país, signando la ciudad que mostraba su reconstrucción tras el terremoto del '44. En octubre de 1967 el Hotel Nogaró, primer hotel 4 estrellas de la provincia, entró en funcionamiento.

Así, durante las décadas del '70 y '80 este suntuoso edificio se convirtió en símbolo de estatus de clases acomodadas y mostraba el apogeo provincial, sede de exposiciones culturales y fiestas de alta sociedad.

Por diversas razones el hotel Nogaró cayó en desgracia y llegó a ser administrado por sus trabajadores reunidos en cooperativa para salvar los puestos de trabajo, como el Hotel Termas de Pismanta en Iglesia.

El 18 de enero de 2004, durante la gestión de José Luis Gioja, el Gobierno de San Juan anunció que licitaría los dos hoteles provinciales, Nogaró y Pismanta. Ambos arrastraban situaciones económicas conflictivas y eran gerenciados por sus empleados, pero sólo el hotel capitalino fue concesionado.

Luego de un proceso licitatorio, el hotel fue adjudicado por 15 años a la firma Hotelería y Gastronomía SRL, integrante del Grupo América, propietarios de Hotel América, Apart América, América Mayorista y la empresa Emicar.

El 1 de junio de 2005, la firma se hizo cargo del hotel que había pasado de ser el ícono de la alta sociedad sanjuanina, a un edificio venido a menos y casi descuidado por la falta de inversiones. El manejo de los empleados fue bueno para mantener el hotel abierto y funcionando, pero no fue suficiente para mantener su estatus. Los 45 empleados que tenía el hotel, permanecieron trabajando con la gerenciadora del Grupo América.

Este concesionario que ahora se va hizo cuantiosas inversiones en obras y remodelaciones, sobre todo al incio de su administración, en los salones, hall y las 101 habitaciones, de cuales 7 son ejecutivas y 3 son suites. Los cambios más impactantes se dieron en el sector del primer piso que es donde se encuentran los salones de eventos, la cocina y la piscina que tiene una exquisita vista a la ciudad de San Juan y a la plaza 25 de Mayo. Hasta se sumó un gimnasio, algo que pedían los mismos clientes del hotel, que se ubicó en una sala contigua a la piscina. El hotel siempre permaneció abierto en plena restructuración y obras.

Actualmente ofrece habitaciones a 68 dólares la noche, con desayuno buffet, acceso a piscina de temporada, cochera cubierta y su inigualable ubicación en el centro de San Juan.