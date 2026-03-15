Turismo define los pliegos para la nueva etapa del célebre Hotel Provincial: busca concesionarios con experiencia

El destino de uno de los edificios más icónicos de la capital sanjuanina parece haber encontrado su rumbo definitivo. Tras el cese de actividades del establecimiento en junio del año pasado, el Gobierno Provincial acelera los procesos para devolverle la actividad al Hotel Provincial. El ministro de Turismo de San Juan , Guido Romero , dio precisiones sobre el estado actual de la licitación y aseguró a TIEMPO DE SAN JUAN que el proceso se encuentra en su fase final de preparación administrativa.

Según detalló el funcionario, el avance es significativo en comparación con otros proyectos turísticos de la provincia. El ministro explicó que el Hotel Provincial está avanzadísimo y que ya están aprobados los pliegos, por lo que administrativamente ya está en condiciones. Romero fue optimista respecto a los plazos inmediatos y dijo que calcula que en este mes de marzo habrá novedades concretas.

En cuanto al perfil de la empresa que se hará cargo de la explotación de este gigante de la Avenida Ignacio de la Roza, el Ministerio no ha impuesto restricciones de origen, pero sí de calidad y trayectoria. Romero enfatizó que la convocatoria será abierta a empresas nacionales, internacionales o provinciales, aunque la prioridad es la idoneidad. Sobre esto, el ministro afirmó que quieren gente que tenga experiencia en el rubro para que tengan un hotel como se merecen los sanjuaninos. El objetivo es que el nuevo concesionario lleve el servicio a un nivel alto, reconociendo que se trata de un hotel emblemático ubicado en un lugar estratégico de la provincia, a pasos de la Plaza 25 de Mayo.

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Un punto clave en el pliego de condiciones será la protección del empleo local. Al ser consultado sobre si se exigirá la contratación de trabajadores de la provincia, el titular de la cartera de Turismo respondió que "por supuesto".

Además, reveló que siguen las consultas por parte de privados, confirmando que interesados hay, aunque aclaró que las consultas iniciales no siempre se traducen luego en la compra efectiva del pliego o la presentación formal de ofertas.

Respecto a las condiciones contractuales, la intención del Estado es mantener un esquema de estabilidad a largo plazo para permitir las inversiones necesarias. Romero indicó que el tiempo de concesión sería en principio el mismo que la otra vez que fueron 20 años, con la posibilidad de una prórroga sujeta al consentimiento de ambas partes y a la conformidad del gobierno con el desempeño de la empresa.

Esta celeridad en el Hotel Provincial contrasta con la situación de otros complejos como las termas de La Laja, donde el ministro admitió que vienen un poquito más demorados debido a problemas de titularidad y procesos judiciales de expropiación que aún no cuentan con sentencia definitiva. Sin embargo, para el Hotel Provincial el panorama es distinto y el cierre de su etapa de inactividad parece estar a solo días de concretarse, buscando recuperar el brillo de sus históricas instalaciones.

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Por qué está cerrado

El majestuoso edificio, ubicado en el corazón de San Juan sobre Avenida Ignacio de la Roza, frente a la plaza 25 de Mayo, fue entregado en 2025 por la firma Hotelería y Gastronomía SRL, integrante del Grupo América, propietarios de Hotel América, Apart América, América Mayorista y la empresa Emicar. La concesión de esta empresa venció el 31 de mayo y ya habían anunciado a las autoridades sus intenciones de no seguir explotando comercialmente este lugar, catalogado en tres estrellas y emblema de la provincia.

Las llaves fueron entregadas ese mismo día y el Gran Hotel Provincial volvió así a manos del Estado. Había mucha expectativa con qué decisión oficial se tomaba y finalmente se conoció que decidió cerrarlo para someter al edificio a algunas mejoras como pintura, electricidad y renovación de habilitaciones, a cargo del Ministerio de Infraestructura. Esta situación se dijo que iba a ser durante los dos meses que demandaría la preparación de la nueva licitación, según informaron fuentes gubernamentales a TIEMPO DE SAN JUAN en ese entonces, pero claramente el proceso se extendió.

El Ministerio de Turismo debe plantear las nuevas condiciones para concesionar el hotel, por cuánto tiempo y por qué canon, de manera de poder nuevamente poner en marcha este icónico alojamiento que consta de modernos y coquetos salones, un hall y 101 habitaciones, de cuales 7 son ejecutivas y 3 son suites.