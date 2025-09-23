Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave

El emblemático Gran Hotel Provincial , de propiedad estatal y ubicado en pleno centro, permanece cerrado desde junio , cuando se quedó sin concesionario. El Gobierno Provincial decidió hacerle algunas mejoras antes de volver a abrir la licitación para su manejo por parte de una empresa privada . Si bien esta convocatoria es inminente, se hace esperar. Mientras tanto el Ministerio de Turismo busca contratar un necesario servicio: el de la custodia del edificio.

En este marco, se acaba de lanzar el llamado a compulsa abreviaba con modalidad compra cerrada para el servicio de vigilancia privada para la guarda y custodia del Hotel Provincial.

image

El contrato tendrá vigencia desde 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de renovación por un plazo similar de dos meses en caso de ser necesario, para lo cual deberá mediar consentimiento expreso por parte del Ministerio de Turismo Cultura y Deporte, manteniéndose las condiciones pactadas. Esto da idea de cuándo prevé el Gobierno tener un nuevo concesionario definido para el icónico hotel sanjuanino.

El servicio de vigilancia que se pide contempla contar con dos vigiladores las 24 horas los 7 días de la semana y refuerzo de dos guardias más en otros horarios todos los días. Para este proceso que se abrió el 19 de septiembre, la fecha clave será el próximo viernes 26 de septiembre, cuando se sabrá qué empresas de vigilancia pujan por quedarse con el contrato. El presupuesto oficial para este contrato asciende a $ 34.450.000.

Por otro lado, el llamado para concesionar este hotel junto al del complejo Termal de la La Laja en Albardón, que tiene edificio nuevo pero nunca se usó, se está por dar en los próximos días, según anticipó el ministro de Turismo, Guido Romero en rueda de prensa.

Emblemático

El 1 de junio pasado, Gran Hotel Provincial cerró sus puertas, tras 11 años de actividad ininterrumpida. Esta particular situación se dio luego de que la empresa que lo explotaba decidió no pedir la renovación de la concesión de este emblemático alojamiento que es de propiedad estatal. Así, el hotel quedó de nuevo en manos del Gobierno de San Juan y se espera que lo mejore con obras para poder re-concesionarlo a un operador privado a la brevedad.

El majestuoso edificio, ubicado en el corazón de San Juan sobre Avenida Ignacio de la Roza, frente a la plaza 25 de Mayo, fue entregado por la firma Hotelería y Gastronomía SRL, integrante del Grupo América, propietarios de Hotel América, Apart América, América Mayorista y la empresa Emicar. La concesión de esta empresa venció el 31 de mayo de este año y ya habían anunciado a las autoridades sus intenciones de no seguir explotando comercialmente este lugar, catalogado en tres estrellas y emblema de la provincia. Lo dejaron en perfectas condiciones pero el Gobierno anunció que iba a remozarlo.

image

El ex concesionario que ahora se va hizo cuantiosas inversiones en obras y remodelaciones, sobre todo al inicio de su administración, en los salones, hall y las 101 habitaciones, de cuales 7 son ejecutivas y 3 son suites. Los cambios más impactantes se dieron en el sector del primer piso que es donde se encuentran los salones de eventos, la cocina y la piscina que tiene una exquisita vista a la ciudad de San Juan y a la plaza 25 de Mayo. Hasta se sumó un gimnasio, algo que pedían los mismos clientes del hotel, que se ubicó en una sala contigua a la piscina. El hotel siempre permaneció abierto en plena restructuración y obras.

Al momento de cerrar ofrecía habitaciones a 68 dólares la noche, con desayuno buffet, acceso a piscina de temporada, cochera cubierta y su inigualable ubicación en el centro de San Juan.