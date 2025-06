Los gigantes de Europa definen el título continental: a qué hora y dónde ver las semis de la Nations League

Alemania contra el elenco luso

Para Alemania, esta será la oportunidad no solo de disputar por primera vez la ronda decisiva de este certamen, sino también de cortar una racha de decepciones en los grandes torneos que la persigue desde el Mundial de Rusia 2018, en el que no pudo superar la fase de grupos: repitió la frustrante experiencia en Qatar 2022, fue eliminada en los octavos de final en la Eurocopa 2020 y en los cuartos de la del año pasado. Nunca había podido acceder al Final Four de la Liga de Naciones en las tres ediciones anteriores.

Después de la derrota que sufrió ante España en los cuartos de final de la pasada Eurocopa, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann no volvió a perder. Terminó como líder en el grupo 3 de esta Liga de Naciones (lo compartió con Países Bajos, Hungría y Bosnia y Herzegovina) y en los cuartos de final eliminó a Italia: triunfó 2 a 1 en Milán en el choque de ida y empató 3 a 3 (tras dilapidar una ventaja de 3 a 0 en el primer tiempo) en el desquite en Dortmund.

La Mannschaft contará con el apoyo de su público, aunque no con algunos de sus futbolistas más importantes: Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz y Jamal Musiala no fueron convocados por estar lesionados. A esas bajas se sumó en las últimas horas la del zaguero Yann Aurel Bisseck, quien el sábado sufrió una dolencia en el muslo izquierdo durante la final de la Champions League que su equipo, Inter, perdió ante París Saint-Germain.

En cambio, Nagelsmann, quien conduce al seleccionado desde septiembre de 2023 (reemplazó a Hansi Flick), volverá a disponer del arquero Marc-André Ter Stegen, el mediocampista Florian Wirtz y el delantero Niclas Füllkrug, recuperados de las lesiones que les impidieron disputar el cruce ante Italia en marzo.

“Cuando miro las caras de nuestros jugadores, veo motivación e ilusión”, contó Nagelsmann, quien elogió a su próximo rival: “Portugal es un equipo muy bueno, con muchos y muy buenos jugadores, y con un entrenador muy, muy bueno. Sin duda será un partido difícil".

Portugal ya experimentó el placer de alzar el trofeo de la Liga de Naciones, puesto que se consagró en la primera edición del torneo en 2019 (derrotó 1 a 0 a Países Bajos con un gol de Gonçalo Guedes en la final que se jugó en Oporto). A su segunda Final Four accedió tras ganar el grupo A (superó a Croacia, Escocia y Polonia) y batir muy trabajosamente a Dinamarca en los cuartos de final: cayó 1 a 0 en Copenhague, se impuso 3 a 2 en los 90 minutos en Lisboa y terminó celebrando en el suplementario gracias a un tanto de Francisco Trincão y otro de Gonçalo Ramos.

A cargo del equipo desde enero de 2023, tras la eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar, el español Roberto Martínez ha confeccionado un plantel en el que jugadores jóvenes como Gonçalo Inácio, Nuno Mendes y João Neves se han acoplado a los de la generación intermedia, como Rúben Dias, Bernardo Silva y Bruno Fernandes, y al incombustible Cristiano Ronaldo.

Cristiano con el foco en los teutones

El astro de 40 años es el futbolista que más partidos disputó (219) y que más goles convirtió (136) en la historia del fútbol de selecciones en su rama masculina. Pero CR7, quien todavía no decidió en qué club continuará su carrera (su contrato con el Al-Nassr saudí expira a fin de mes), no es solo pasado: marcó cinco tantos en la fase de grupos y uno en el desquite ante Dinamarca para conducir a su seleccionado hasta este Final Four.

Si bien su conjunto no es favorito para quedarse con el título, Roberto Martínez confía mucho en sus posibilidades. “En el fútbol internacional no hay muchas oportunidades de ganar trofeos y no hay nada mejor que hacerlo. Lo importante es que estamos acá. Este equipo demostró una gran resiliencia durante estos dos años y medio, y los enfrentamientos con selecciones como Alemania, España o Francia son retos perfectos para seguir preparándolo para el Mundial”, aseguró el DT.

La historia será otro adversario al que deberá enfrentar Portugal, que perdió los últimos cinco partidos ante Alemania y solo salió victorioso en 3 de los 19 choques entre ambos. El último triunfo de los lusos fue hace un cuarto de siglo, el 20 de junio de 2000, cuando se impusieron 3 a 0 en la fase de grupos de la Eurocopa de Bélgica-Países Bajos. Y para hallar su última victoria en territorio teutón hay que remontarse al 16 de octubre de 1985, cuando ganaron 1 a 0 en un partido correspondiente a la clasificación para el Mundial de México 1986.

España defiende el título de Europa ante una Francia

Uno de los partidos más atractivos (sino el más) entre seleccionados que puede ofrecer el fútbol europeo en estos días se jugará el jueves en Stuttgart: España, vigente campeona de la Liga de Naciones y de la Eurocopa, enfrentará a Francia, subcampeona en el Mundial de Qatar 2022.

Una importante renovación se ha producido en el plantel de la Roja desde aquella consagración en la Liga de Naciones de 2023 (venció por penales a Croacia en la final disputada en Róterdam): solo 10 de los 26 futbolistas que viajaron a los Países Bajos para competir en aquel Final Four están ahora en Alemania para intentar repetir el título. Entre los que faltan se destacan Rodri y Dani Carvajal, que se perdieron casi toda la temporada por sendas lesiones de rodilla. Tampoco está Ferran Torres, operado de apendicitis hace tres semanas.

Luis de la Fuente, el arquitecto de este exitoso equipo, ha sumado mucha juventud a su dotación. Algunos ya han respondido con creces, como el supertalentoso Lamine Yamal y Nico Williams. Otros están sumando sus primeras experiencias, como los zagueros Pau Cubarsí y Dean Huijsen, y el delantero Samu Omorodion Aghehowa. Además, en esta convocatoria el DT volvió a citar a Isco Alarcón, quien regresó al seleccionado tras seis años de ausencia y luego de una gran temporada en Betis.

España fue el equipo que más puntos consiguió en la fase de grupos de la Liga de Naciones: sumó 16 en la zona que compartió con Dinamarca, Serbia y Suiza. Sin embargo, en los cuartos de final debió laborar mucho y sufrir aun más para dejar en la cuneta a Países Bajos: empató 2 a 2 en Róterdam y 3 a 3 en Valencia, y recién pudo imponerse en la definición con remates desde el punto penal.

“Desde que llegué, siempre he dicho que este torneo es más difícil que la Euro en la fase de grupos. Lo daremos todo, queremos hacer historia convirtiéndonos en el primer combinado que gana dos veces la Liga de Naciones. Seguiremos compitiendo al máximo nivel contra estos rivales que podrían estar fácilmente mañana en una final del Mundial”, avisó Luis de la Fuente.

Francia también fue campeón de la Liga de Naciones: en 2021, venció justamente a España 2 a 1 en la final que se jugó en Milán. Pero los ibéricos se desquitaron el año pasado, cuando batieron a sus vecinos en Múnich en una de las semifinales de la Eurocopa. Once meses después y en Stuttgart (190 kilómetros al noroeste de Múnich), Les Bleus buscarán su revancha.

“Esta selección española ya ha demostrado su calidad, es el mejor combinado nacional de Europa y probablemente el mejor del mundo. También puede que tengan algunos jugadores más frescos. Pero aun así, mi equipo siempre tiene la capacidad de mantener un fuerte ritmo colectivo y técnico”, señaló Didier Deschamps, el entrenador que conduce a este conjunto desde hace 14 años.

Francia dejó atrás a Italia, Bélgica e Israel en el grupo 2 de la Liga de Naciones. En los cuartos de final, cayó 2 a 0 ante Croacia en Split, pero en la revancha, en Saint-Denis, se impuso por el mismo marcador y luego triunfó en la definición desde el punto penal. A esta ronda decisiva llega con un plantel disminuido y con algunos de sus integrantes casi sin descanso.

William Saliba, Dayot Upamecano y Jules Koundé, tres de los cuatro habituales titulares en la defensa, faltarán por lesiones, al igual que el mediocampista Eduardo Camavinga. Y siete de sus futbolistas disputaron el sábado la final de la Champions League en Múnich: cinco se consagraron campeones con París Saint-Germain (Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué) y dos debieron conformarse con el segundo puesto con Inter (Marcus Thuram y Benjamin Pavard).

Los ganadores de estas dos semifinales se medirán en la final que se disputará el domingo a las 16 en el Allianz Arena de Múnich. Los perdedores, en tanto, chocarán el mismo día, pero a las 10 y en el MHP Arena de Stuttgart, en el duelo por el tercer puesto.

FUENTE: Clarín