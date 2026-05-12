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Fútbol sanjuanino

En el Barrio Atlético y con ambas hinchadas: todos los detalles de la "Finalísima" que disputarán Desamparados y Colón

El duelo decisivo se jugará el próximo sábado en la cancha de Trinidad, con la presencia de las dos parcialidades, y otorgará una plaza para el Torneo Regional Amateur 2026. Si hay empate en los 90 minutos, la clasificación se definirá por penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fútbol sanjuanino ya vive clima de final. Este lunes quedó confirmado que Sportivo Desamparados y Colón Junior disputarán la esperada “Finalísima” por un lugar en el Torneo Regional Amateur 2026, en un partido que además contará con la presencia de ambas hinchadas.

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El encuentro se jugará el próximo sábado 16 de mayo, desde las 16.30, en el estadio de Atlético Trinidad, ubicado en el Barrio Atlético. La definición será a partido único y, en caso de igualdad durante el tiempo reglamentario, el clasificado se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

La expectativa es alta porque estará en juego el segundo cupo sanjuanino para el certamen nacional. El primero ya fue asegurado por Atlético Unión, que obtuvo la clasificación tras consagrarse Supercampeón del fútbol local 2025.

El Merengue accedió a esta definición luego de haber sido subcampeón del Torneo Apertura, mientras que el Víbora consiguió ese mismo lugar en el Clausura. Ambos llegan además atravesando un presente positivo en el campeonato doméstico: el Puyutano lidera actualmente el Apertura y aseguró su clasificación a los playoffs varias fechas atrás; Colón, en tanto, selló su pasaje a la próxima instancia el último fin de semana y buscará coronar su gran momento con una victoria histórica.

La final también se jugará en un contexto de cambios importantes para el fútbol del interior. El Consejo Federal avanza en una reestructuración que incluirá la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva categoría que servirá como paso previo al Federal A.

Con este nuevo esquema, el Regional Amateur pasará a otorgar 16 ascensos, aumentando considerablemente las posibilidades de promoción para los clubes de todo el país. Aunque mantendría su calendario habitual, el torneo ganará peso competitivo y se convertirá en una plataforma todavía más importante dentro del sistema federal.

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