El explosivo mensaje de la esposa de Leandro Paredes: "Al decorado..."

La derrota de Boca Juniors en La Bombonera dejó heridas abiertas y un fuerte malestar entre los hinchas. Luego de caer frente a Huracán y quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura, varios futbolistas quedaron en el centro de las críticas, entre ellos Leandro Paredes.

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En medio del clima caliente, su esposa, Camila Galante, decidió salir a defenderlo públicamente con un extenso y emotivo mensaje en redes sociales, donde también apuntó contra quienes cuestionaron al mediocampista campeón del mundo.

“Solo recordarte que acá estamos, como siempre: en las buenas y, en las no tan buenas, mucho más. Confiamos en vos como siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir”, escribió Galante en una historia de Instagram dedicada al futbolista.

Además, destacó el ejemplo que Paredes transmite dentro de su familia y remarcó el valor de levantarse en los momentos difíciles. “Así se lo enseñás a tus hijos: a seguir con la cabeza en alto, que si algo sale mal siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa”, agregó.

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Sin embargo, el fragmento que más repercusión generó fue el cierre del mensaje, donde defendió la decisión del volante de regresar al club y disparó contra los detractores. “Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas estamos agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden nada de fútbol, dejalos que hablen”, sentenció.

El posteo rápidamente se viralizó y abrió un fuerte debate entre los hinchas xeneizes, en un momento delicado para el equipo de Claudio Úbeda, que quedó obligado a reaccionar en la Copa Libertadores.

La próxima prueba para Boca será ante Cruzeiro, en un partido clave por la fase de grupos del certamen continental. Allí, el equipo buscará recuperarse del golpe sufrido en el torneo local y mantener viva la ilusión internacional.