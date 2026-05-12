Los detalles de la mansión de Neymar en Brasil: museo de camisetas, cuarto Disney y una increíble colección

La mansión de Neymar en Santos, Brasil, volvió a captar la atención de las redes sociales tras una visita registrada por el influencer Jon Vlogs. En las imágenes compartidas, el futbolista permitió un recorrido exclusivo por su residencia, ubicada en Morro Santa Terezinha, donde mostró en detalle los espacios que conforman la propiedad, valuada en más de 50 millones de reales brasileños, segun la información brindada por el portal de Leo Días.

El dato central del encuentro fue la revelación de una sala de juegos privada al estilo Disney para sus hijas, que impactó a los visitantes y sus seguidores. Al mismo tiempo, confirmó que posee camisetas icónicas de Messi y Cristiano Ronaldo, como así también una colección de motos que heredó del anterior propietario.

Según se pudo ver en el video de Jon Vlogs, la visita incluyó la presencia del influencer Pigmeu, invitado personal de Neymar tras la victoria del Santos frente al Bragantino en la Serie A brasileña. Ese día, el delantero marcó uno de los goles y, en un gesto de camaradería, comentó a su invitado: “Trajiste suerte, tienes que volver más a menudo”. Esta interacción, registrada en video, permitió a los seguidores del futbolista conocer detalles inéditos de su entorno familiar y su vida diaria fuera de las canchas.

Durante el recorrido, Neymar llevó a sus invitados a la cocina principal, donde resaltan las superficies de mármol y el diseño minimalista en tonos grises oscuros. Las imágenes reflejaron un ambiente moderno, con armarios de cristal, un gran retrato de su esposa Bruna Biancardi y una distribución pensada para el confort. Luego, el futbolista mostró el garaje, donde resguarda una particular Ferrari de color negro y una colección de motocicletas de diferentes colores. Ante la sorpresa de los visitantes, Neymar aclaró: “Estas motocicletas venían con la casa, el tipo (el anterior propietario) las coleccionó”.

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Uno de los momentos más comentados del recorrido ocurrió al subir a la planta superior, donde se encuentra la sala de juegos diseñada para Mavie, Mel y Helena, hijas del jugador. El espacio, decorado en tonos pastel, reproduce una miniciudad con casas, un hospital, tiendas, una panadería y un tobogán que desemboca en una piscina de bolas. Además, el área integra una zona de televisión con sofá y una mesa para actividades creativas. Al mostrar la habitación, Neymar expresó: “Aquí se puede jugar. ¡Es como Disney!”, mientras el influencer Pigmeu reaccionó: “¡Guau, esto sí que es una ciudad!”, mientras ingresaba a una de las casas.

El futbolista, de 34 años, reside actualmente en esta mansión, cuya superficie ronda los 3.000 metros cuadrados y que, según información difundida por Jon Vlogs, se formó mediante la unión de dos viviendas adquiridas por Neymar en negociaciones rápidas. La propiedad ofrece vistas panorámicas de la ciudad y refleja el nivel de vida alcanzado por el ex jugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG), quien, de acuerdo con cifras difundidas por medios internacionales, acumuló más de 200 millones de dólares durante su paso por el club Al-Hilal.

En otro sector de la casa, los visitantes observaron el comedor, donde Neymar conserva camisetas enmarcadas de figuras del fútbol mundial como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Este espacio, junto a los ambientes dedicados al esparcimiento familiar, refuerza la identidad del deportista tanto en el ámbito público como en el privado.

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La repercusión en redes sociales fue inmediata. Diversos usuarios de X (antes Twitter) comentaron la magnitud de la sala de juegos y el significado que tiene para la familia del futbolista. Entre los mensajes más destacados, se leía: "Una casita de juegos como esa debe costar una fortuna", “Es demasiado cómoda”, “Él viene de orígenes humildes, tiene todo el derecho a disfrutar de todo lo que ha logrado” y "Lo gastó en lo correcto".

Neymar es padre de Davi Lucca, de 14 años, fruto de su relación con Carol Dantas; de Mavie y Mel, hijas de su vínculo con Bruna Biancardi; y de Helena, nacida de su relación con Amanda Kimberlly. La mansión y los espacios dedicados a sus hijos reflejan una faceta poco difundida del futbolista, centrada en el bienestar familiar y el disfrute de su entorno más cercano.

Al finalizar la visita, Pigmeu se despidió de Neymar entre bromas y gritos, mientras bromeaba con el influencer Jon Vlogs: “¡No me hables, ahora soy amigo de Neymar!”.

FUENTE: Infobae