Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerle

Un hombre que trabaja de yesero y chofer fue detenido el miércoles último y quedó imputado de lesiones por la brutal golpiza que, supuestamente, le propinó a su hijastro de 4 años en su casa en Rivadavia. El nene habría dicho que su padrastro le pegó porque se puso otras zapatillas.

El supuesto maltratador es Jonathan Caballero , quien es investigado por la ayudante fiscal Verónica Recio, de la UFI CAVIG , por el delito de lesiones leves. Un médico que examinó al niño certificó 25 días de reposo para su recuperación a raíz de las heridas que constató en su cuerpo.

image La ayudante fiscal Verónica Recio, de la UFI CAVIG.

Caballero es la pareja de la mamá del niño y aparentemente no tiene buena relación con el chico. La tarde del 4 de agosto último el muchacho se quedó solas con el niño, dado que la mujer se fue a trabajar. Según la fiscalía, en esas horas fue que el niño sufrió una golpiza por parte del ahora imputado.

La mamá no sabía de lo ocurrido, empezó a sospechar porque el nene le dijo que le dolía el cuerpo y después notó que tenía moretones y notorios hematomas en la cabeza y otras partes. “Se cayó”, aseguró Caballero, que también se justificó diciendo que, sin querer, le había pegado con una zapatilla, revelaron fuentes del caso.

image El juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera.

El nene habría dicho otra cosa. Supuestamente relató que Caballero le ordenó que se pusiera un par de zapatillas –de un color determinado-, pero el niño eligió otras. Al parecer, eso molestó al hombre, quien agarró uno de esos calzados y lo castigó duramente, según la versión judicial. El informe médico confirmó que el niño no sufrió ninguna caída, sino que recibió golpes con algún objeto.

El juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de 5 meses contra Caballero por lesiones leves y dispuso su libertad en razón de que el delito atribuido permite la excarcelación. Por otro lado, autorizó a que tomen declaración al pequeño a través de Cámara Gesell, puesto que es crucial para la investigación.