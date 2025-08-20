Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

La comunidad educativa de San Juan se encuentra en vilo por el estado de salud de un niño que, en circunstancias aún poco claras, ingirió una pila mientras estaba en la escuela. El menor fue trasladado de urgencia y permanece internado desde ayer.

image Según relató un familiar, el pequeño fue operado este miércoles por la mañana para extraer el objeto. Luego de la cirugía, los médicos decidieron inducirlo a un coma farmacológico debido a que se encontraba muy irritable tras el procedimiento.

“No está gravísimo como pinta la publicación que circula en redes. Está en coma inducido, hay que esperar su evolución”, aclaró un allegado a la familia, desmintiendo versiones alarmantes que hablaban de un cuadro irreversible.

