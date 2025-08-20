jueves 21 de agosto 2025

Horror en 25 de Mayo: investigan a un hombre que intentó prender fuego a su novia policía

El violento episodio ocurrió este miércoles en plena vía pública. La víctima logró escapar y recibe asistencia en CAVIG, mientras que el agresor permanece arrestado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un intento de femicidio conmocionó este miércoles al departamento 25 de Mayo, cuando una mujer policía fue atacada por su pareja en el interior de un vehículo. De acuerdo a la información publicada por El Bastón, el hombre la pasó a buscar en el auto de ella y durante una discusión la roció con nafta con la intención de prenderla fuego.

La víctima consiguió escapar de la situación desesperante y pedir ayuda, por lo que en este momento se encuentra bajo el acompañamiento de profesionales de CAVIG. El presunto agresor, en tanto, fue reducido y trasladado a la Comisaría 9ª, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

El caso generó conmoción en la comunidad veinticinqueña y vuelve a poner en agenda la violencia de género, esta vez con una integrante de la fuerza policial como víctima.

