miércoles 20 de agosto 2025

Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

La policía aprehendió a dos delincuentes, pero en las imágenes se puede ver que son tres. Los damnificados terminaron muy heridos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Grabación 2025-08-20 101545 - frame at 1m20s
La policía dio a conocer que los atacantes habían sido detenidos, pero informaron que habían sido dos, pero por las imágenes que fueron dadas a conocer, en realidad fueron tres las personas que atacaron a los bomberos.

A los dos delincuentes que atraparon le secuestraron un arma de fuego tipo pistola y ambos quedaron aprehendidos por robo agravado por el uso de arma de fuego y a disposición de Flagrancia.

En las imágenes que dio a conocer la estación, se puede ver cómo estos sujetos merodean la zona y comienzan a golpear a uno de los empleados. El compañero fue a defenderlo y ahí es donde es abordado por los otros dos delincuentes. Según la denuncia, los delincuentes se robaron 100.000 pesos.

