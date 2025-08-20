Asaltaron a empleados de una estación de servicio en Rivadavia

Momentos de tensión se vivieron en una estación de servicio ubicada en la intersección de Benavidez y Callejón Ullum, en Rivadavia, cuando dos delincuentes asaltaron a los empleados del lugar y se alzaron con una suma de $100.000.

De acuerdo a lo informado por la División Comando Norte, uno de los sujetos fue sorprendido por un policía que se encontraba de civil en la zona, quien se dio cuenta de la situación y colaboró en su aprehensión. Poco después, otro móvil policial logró detener al segundo implicado en la esquina de Saavedra y Benavidez.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego, presuntamente utilizada en el atraco. Ambos delincuentes, mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia. La causa es investigada por la UFI Flagrancia, bajo la carátula de robo agravado.

Temas Rivadavia