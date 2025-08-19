Broco, el perro que fue robado de su casa en Rivadavia y rescatado a bordo de un patrullero

Broco tiene 18 meses y fue alejado de su familia, que vive en Rivadavia, en medio de un robo. Ante la angustia de sus dueños, la Policía puso en marcha una investigación y finalmente logró dar con el perro, que había sido robado y trasladado a otra zona del departamento. Así, la historia tuvo un final feliz.

Varios allanamientos Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

Investigación San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile

El perro de raza Weimaraner había sustraído de una vivienda en inmediaciones del Barrio Atsa, en Rivadavia. La familia del animal, desesperada por la pérdida, publicó la situación en redes sociales, lo que llamó la atención del personal policial de la Comisaría 23º.

A partir de allí, se desplegaron tareas investigativas que permitieron ubicar al perro llamado Broco, en la zona de Villa Chacabuco, también en Rivadavia. Con la colaboración de efectivos de la Comisaría 30º, se procedió al secuestro del animal y su posterior restitución a los propietarios.

image

Broco es de pelaje marrón, tamaño grande, con un collar marrón claro y una característica mancha en el pecho tipo corbatín. El perro regresó a casa a bordo de un patrullero y su rescate solo trajo alivio y felicidad a su familia.