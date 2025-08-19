Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

Durante la madrugada de este martes se llevaron a cabo varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia y reventaron una banda dedicada que se dedicaba a robar ruedas de auxilio.

Hay tres detenidos, por ahora, en esta investigación. Carlos Maximiliano Páez, Pablo Emanuel “El Dibu” y otro que le dicen “El Pelado” . Todos quedaron detenidos a la espera de la audiencia en su contra expresaron fuentes de la justicia.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 07.42.17 (1) La fiscal Claudia Salica, coordinadora de UFI Delitos Contra la Propiedad, presente en los allanamientos.

Los mismos están sospechados de robar las ruedas de auxilio de diferentes vehículos. Esta madrugada se realizaron 7 allanamientos en simultáneo y en el interior de las viviendas secuestraron diferentes objetos de valor, algunos de dudosa procedencia.

Se secuestraron autos que utilizaron para las maniobras, gran cantidad de herramientas, cascos de moto, tres costosas bicicletas, entre otras cosas.

Esta investigación sigue en curso y está en manos de la fiscal coordinadora de UFI Delitos Contra la Propiedad y su esquipo. En los allanamientos trabajó también personal del Grupo GERAS, entre otras dependencias policiales.

