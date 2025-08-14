El fin de una era del metal: una banda referente del género anunció su gira final y álbum de despedida

El metal pierde a una de las grandes bandas de su historia.

Megadeth lanzo un anuncio apocalíptico que sacudió a la comunidad del metal: su próximo álbum de estudio será el último, acompañado por una gira mundial de despedida que se arrancará al principio del 2026. La banda estadounidense de thrash metal, formada en Los Ángeles, California en 1983, y comandada por el "Colorado" Dave Mustaine, es una de las favoritas del público metalero en la Argentina.

La revelación llegó a través de un video publicado en sus redes sociales, con una introducción al estilo de un noticiero apocalíptico y una animación impactante de su distintivo esqueleto Vic Rattlehead, vestido con gafas de acero y traje blanco.

En el video resonó la frase emblemática: "40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego," una declaración que sintetiza la épica trayectoria de la banda y el cierre de este capítulo legendario. El mensaje concluye con el llamado a la acción: "Encuéntrame en las líneas del frente".

Megadeth mantiene una conexión especial y profunda con el público argentino, uno de sus seguidores más apasionados en el mundo. Esta relación comenzó a consolidarse en la década de 1990 y alcanzo un punto culminante en 1994, cuando la banda ofreció una serie histórica de cinco conciertos consecutivos en Buenos Aires, un hecho inédito en su carrera.

Durante esos shows nació el icónico grito "Aguante Megadeth," que se transformó en un himno entre fans por todo el mundo. El espíritu y la emoción de esos conciertos marcaron un gran momento en la historia del heavy metal argentino.

