El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo

Durante la primera parte del 2025, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, formalizaron la sociedad política que este diario bautizó como el Eje Rawson-Chimbas, la dupla de departamentos que son bastiones del peronismo. El armado tomó cuerpo con una serie de fotografías y actos en los distritos. Luego se profundizó con defensas y valorizaciones recíprocas en los medios de comunicación. Ahora el chimbero es candidato a diputado nacional. ¿Cambió algo?

La historia se remonta a las visitas esporádicas de Gramajo a Rawson durante el año pasado. El exintendente buscó vincularse a Munisaga desde un primer momento con un discurso de "departamentos hermanos" y tuvo resultado. El rawsino agradeció los eventos vecinales y respondía con un reconocimiento a la "gestión" pasada.

En un acto en la Villa Hipódromo, en diciembre del 2024, Munisaga dijo: "Siempre viene con algo presente para darnos. Siempre viene con ganas de brindarse a quien lo recibe. Por eso, para nuestro departamento, recibir a Gramajo es un gran honor. Es un digno representante de nuestro pueblo. Rawson lo va a recibir siempre con los brazos abiertos".

El sábado pasado, día anterior a la fecha límite de presentación de candidatos, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, emitió un comunicado sobre la postura del San Juan Te Quiero. "No compartimos que encabece la lista a diputados nacionales el señor Cristian Andino, ni tampoco aceptamos el tercer lugar para nuestro espacio político San Juan Te Quiero", firmó la jefa comunal en un mensaje de WhatsApp.

En ese momento, desde el entorno del intendente Munisaga, dijeron que Rawson no estaba en consideración para la lista así que no había un conflicto de intereses inmediato, pero que apoyaban a Gramajo en la decisión. "El Eje Rawson-Chimbas está más vigente que nunca", manifestaron. Pero luego hubo notorios cambios en las negociaciones. El chimbero convalidó al exintendente Cristian Andino como cabeza de lista y también aceptó el tercer puesto en la lista. Un giro de 180° respecto al comunicado que, según explicaron, sólo tenía fines de advertencia al interior del justicialista, pero que nunca se cerraron al diálogo con el sector de Sergio Uñac.

¿La decisión de Gramajo modificó la relación con Munisaga? No hubo expresiones públicas al respecto. De ningún tipo. El rawsino no publicó un mensaje de respaldo a la fórmula justicialista, pero es verdad que la mayoría de los intendentes no subió nada a redes sociales sobre el tema a excepción de David Domínguez (Ullum) y Romina Rosas (Caucete). El primero es el cacique que más respaldó a Andino. La segunda es, sencillamente, candidata. Desde el entorno de Munisaga respondieron: "Only Rawson". Dieron a entender que ahora el rawsino juega solo. Aunque manifestaron que, de todas formas, "vamos a buscar el departamento" en las legislativas.

En estricto off, un colaborador de Munisaga, se quejó porque Gramajo firmó la lista en una negociación en soledad con Uñac. "Se cortó solo", dijo. Sea como sea, las fuentes consultadas destacaron que los dirigentes continúan en comunicación y que todavía no puede darse por deshecha la sociedad que tardó un año.