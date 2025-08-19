martes 19 de agosto 2025

Cuenta regresiva

Semifinales de alto voltaje en la Liga Femenina: cuatro equipos, un mismo sueño

Tras una fase de grupos cargada de goles y emociones, Bienestar, ADOVE, Antorcha y Gin Toxic buscan su pasaje a la gran final.

Por Florencia García
La Liga Femenina de la Universidad Nacional de San Juan entra en su etapa decisiva. Este jueves 21 de agosto, en la cancha de césped sintético, se disputarán las semifinales de la Copa de Oro, donde los cuatro mejores equipos del certamen buscarán un lugar en la gran final.

A las 21:00 horas, ADOVE se medirá ante Antorcha, mientras que a las 22:00 horas será el turno del duelo entre Bienestar y Gin Toxic

Los equipos llegan con credenciales sólidas tras superar la segunda fase. En la Zona A, Bienestar dominó con puntaje perfecto y 44 goles a favor, escoltado por ADOVE. En la Zona B, Antorcha y Gin Toxic se quedaron con los pasajes a semifinales tras mostrar regularidad y buen nivel de juego

