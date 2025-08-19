martes 19 de agosto 2025

Ciro y los Persas, ¿en la Fiesta Nacional del Sol 2025?

La banda liderada por Ciro Martínez ya estuvo compartiendo su música con los sanjuaninos en la FNS 2020.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ciro y los Persas volverían con su música el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol.

Ciro y los Persas volverían con su música el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol.

A prácticamente tres meses de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, son muchos los nombres de artistas que empiezan a sonar para subirse a la grilla de shows. Uno de los últimos en aparecer fue el de Ciro y los Persas.

Si bien desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que comanda Guido Romero, no ha habido confirmación alguna, lo cierto es que la banda liderada por Ciro Martínez ha empezado a tomar cuerpo sobre la mesa de contrataciones, según asegura una fuente de la organización.

El reconocido grupo de rock nacional sabe lo que es presentarse en la fiesta más importante de los sanjuaninos, ya que fueron parte en la edición 2020, la última antes de la llegada de la pandemia.

De momento, en medio de tanto hermetismo, lo único confirmado es que la FNS 2025 se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el Estadio del Bicentenario ubicado en Pocito.

En 2024 en la FNS se presentaron en el Estadio del Bicentenario La Konga, La Barra, Luck Ra, Airbag, Trueno, Los Palmeras, Abel Pintos y Luciano Pereyra, entre otros.

