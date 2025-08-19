martes 19 de agosto 2025

Punto para San Juan

Darío Barassi aleccionó a un mendocino, tras una pica cuyana: "No se dice..."

En un picante cruce en “Ahora Caigo”, el conductor sanjuanino corrigió a un participante de Mendoza que confundió el nombre de Barreal y lo aleccionó en vivo, entre risas y chicanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dario barassi san juan mendoza ahora caigo el trece

El humor y la picardía cuyana volvieron a decir presente en la televisión nacional de la mano de Darío Barassi. En el programa “Ahora Caigo” de El Trece, el conductor sanjuanino protagonizó un desopilante cruce con un participante mendocino, en el que no faltaron chicanas, risas y hasta una lección.

Ciro y los Persas volverían con su música el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol.
El ida y vuelta comenzó cuando Barassi saludó al concursante, Nicolás, y este no dudó en sacar chapa de su origen. “De la mejor provincia de Cuyo, de Mendoza, papá”, lanzó con orgullo. La respuesta del sanjuanino no tardó en llegar, con esa mezcla de ironía y humor que lo caracteriza: “Bueno, mi amor, ya terminó el juego para vos. ¿Querés decir algo más o te pongo a jugar y te hago perder en dos segundos?”.

Embed - Se picó entre cuyanos en #AhoraCaigo #TikTokMeHizoVer @ahoracaigooarg

La charla siguió subiendo de tono entre bromas y chicanas. Nicolás se animó a decir que “los sanjuaninos siempre fueron un poco envidiosos”, lo que generó la reacción inmediata de Barassi, que lo frenó en seco y lo encaró con humor.

Pero el momento cúlmine llegó cuando el mendocino cometió un error imperdonable para el conductor. Nicolás quiso presumir que conocía San Juan y mencionó: “Vamos a ir al Bashial”. Ahí Barassi, entre risas y cara de fastidio, lo corrigió con énfasis: “No se dice el Bashial, se dice Barreal. Ya me cae para el or..., lo digo”.

Con esa salida, el sanjuanino no solo defendió a su tierra, sino que además dejó en claro que Barreal, en Calingasta, es palabra sagrada para quienes nacieron en San Juan.

El cruce se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la forma en que Barassi supo sacar pecho por su provincia en medio de la eterna rivalidad cuyana.

Una vez más, el conductor demostró que lleva a San Juan en la piel y que, cuando se trata de corregir cómo se nombran sus lugares queridos, no se le escapa una.

Gimena Accardi contó su versión de los hechos sobre su separación de Nico Vázquez.
Gimena Accardi rompió el silencio sobre la infidelidad a Nico Vázquez: fuerte confesión

Por Redacción Tiempo de San Juan

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El día que Huaco tocó el cielo con las manos video
El día que Huaco tocó el cielo con las manos

Una práctica guía para realizar compras en plataformas extranjeras con dólares sin perder dinero video
Una práctica guía para realizar compras en plataformas extranjeras con dólares sin perder dinero

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina
Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina

En agosto pasado, Tony fue liberado por error.
El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos