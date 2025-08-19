Darío Barassi aleccionó a un mendocino, tras una pica cuyana: "No se dice..."

El humor y la picardía cuyana volvieron a decir presente en la televisión nacional de la mano de Darío Barassi . En el programa “Ahora Caigo” de El Trece, el conductor sanjuanino protagonizó un desopilante cruce con un participante mendocino , en el que no faltaron chicanas, risas y hasta una lección.

El ida y vuelta comenzó cuando Barassi saludó al concursante, Nicolás, y este no dudó en sacar chapa de su origen. “De la mejor provincia de Cuyo, de Mendoza, papá”, lanzó con orgullo. La respuesta del sanjuanino no tardó en llegar, con esa mezcla de ironía y humor que lo caracteriza: “Bueno, mi amor, ya terminó el juego para vos. ¿Querés decir algo más o te pongo a jugar y te hago perder en dos segundos?”.

La charla siguió subiendo de tono entre bromas y chicanas. Nicolás se animó a decir que “los sanjuaninos siempre fueron un poco envidiosos”, lo que generó la reacción inmediata de Barassi, que lo frenó en seco y lo encaró con humor.

Pero el momento cúlmine llegó cuando el mendocino cometió un error imperdonable para el conductor. Nicolás quiso presumir que conocía San Juan y mencionó: “Vamos a ir al Bashial”. Ahí Barassi, entre risas y cara de fastidio, lo corrigió con énfasis: “No se dice el Bashial, se dice Barreal. Ya me cae para el or..., lo digo”.

Con esa salida, el sanjuanino no solo defendió a su tierra, sino que además dejó en claro que Barreal, en Calingasta, es palabra sagrada para quienes nacieron en San Juan.

El cruce se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la forma en que Barassi supo sacar pecho por su provincia en medio de la eterna rivalidad cuyana.

Una vez más, el conductor demostró que lleva a San Juan en la piel y que, cuando se trata de corregir cómo se nombran sus lugares queridos, no se le escapa una.