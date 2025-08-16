Carmen Barbieri destrozó a More Rial tras su nueva aprehensión y la hija del conductor le respondió por redes

Carmen Barbieri se metió este viernes a la polémica que fue protagonista More Rial. La hija del conocido conductor de chimentos volvió a ser aprehendida por policías porque tuvo un fuerte cruce con otra mujer en un boliche.

“ Morena Rial, no hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito . Primero informate, porque no era un boliche. Era un McDonald’s, donde él (por su hijo, Fede Bal ) había encargado una comida. Fue a buscarla por atrás y los chicos estaban haciendo cola. Se armó un lío bárbaro y su guardaespaldas lo llevaron al auto. Nunca hubo una pelea. Nunca él estaba metido en esa. Informate, Morena. ¡Burra! Sos una burra”, lanzó sin filtro.

Lejos de terminar ahí, Carmen le agradeció con ironía por “sumar rating” y hasta la invitó a ver su obra de teatro Enemigas Íntimas, en Mar del Plata, con Luisa Albinoni: “Vení, que tengo que hablar como en privado así te cuento varias cosas que no voy a decir. Y no amenazo. Te quiero, Morena”, remató con picardía.

Que le respondió More Rial

La respuesta de More Rial no tardó en llegar y fue a través de sus historias de Instagram, donde desplegó toda su artillería. Primero, publicó un fuerte descargo: “Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, así que agradecé que debo ser la única que te mira. Me llama mucho la atención que hables de violencia en boliches cuando tu hijito querido… por si no recordás, acá te dejo una captura del bello momento en Carlos Paz”.

Luego, aclaró su versión sobre el incidente: “Muy triste que un pseudo periodista no chequeé lo que dicen. Yo no participé en ninguna pelea, solo quise salir y la seguridad del boliche no me permitía. No arrojé ninguna botella, solo intentaba frenar la violencia que estaba sucediendo en la puerta. Nadie identificó a nadie, solo son inventos del hermano del estafador”.

Por si quedaban dudas de su enojo, Morena cerró con un dardo letal: compartió una nota de archivo sobre la condena por estafa que cumplió Carmen Barbieri en 2019 y le escribió: “Carmen, antes de levantar el dedo acusador, recordá que no te bañás con agua bendita”.

