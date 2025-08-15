viernes 15 de agosto 2025

De no creer

Morena Rial, otra vez envuelta en un escándalo con policías: ahora, en un boliche

La hija del conocido conductor de televisión, Jorge Rial, fue protagonista de otro hecho lamentable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Morena Rial, fiel a su estilo, otra vez estuvo envuelto en un escandalo y donde los otros protagonistas son nada más, ni nada menos, que policías. Esta vez lo protagonizó un violento incidente el boliche Kapital en Liniers.

¿Qué pasó ahora con Morena Rial?

Este jueves en LAM, Ángel de Brito presentó un video de la violenta escena que se dio en un local bailable mientras le daba las gracias por los varios videos que le provee a través de terceros para hacer una suerte de “noticiero sobre ella”.

Pepe Ochoa contó que Morena encaró a una joven de la que sospechaba que estaba tratando de seducir a su pareja con una botella en la mano al grito de “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”.

Fuente: Ciudad

