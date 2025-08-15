viernes 15 de agosto 2025

Increíble

La Escaloneta en llamas: Nico González se separó de su novia tras el video a los besos con Sabrina Rojas

Tras la viralización del video (que fue hace un mes), estaba “todo bien” con su novia Paloma Silberberg, pero ahora parece que si es oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un mes atrás, se viralizó un video en el que se veía al futbolista de la Selección Argentina Nico González a los arrumacos y besos con Sabrina Rojas en un boliche porteño, mientras él estaba en una relación con la modelo Paloma Silberberg.

De inmediato, las redes sociales de la modelo se llenaron de mensajes haciendo alusión de manera agresiva a la supuesta infidelidad, a lo que ella reaccionó con ironía con una fotografía en la que se la ve disfrutando de un trago en un bar y dando a entender que confiaba plenamente en Nico.

Por su parte, Sabrina Rojas aprovechó su ciclo Pasó en América para negar que se haya besado con González y pedirles a sus colegas de LAM que la dejen conocer gente sin exponerla. “No se me van a acercar los chongos. Me van a tener miedo. ¡Déjenme en paz! ¡Que la gente me chamuye en paz!”, dijo.

image

Los besos con Sabrina Rojas le costaron caro a Nico González

Todo habría seguido de la misma manera entre González y Silberberg sino fuera porque este jueves Fede Flowers aseguró en la 107.9 que “ambos están separadísimos”. “Está todo tan mal que ya están bloqueados”, señaló el periodista.

Ella ya borró las fotos compartidas con él”, contó Flowers, que resaltó que la joven no está en el país sino en Europa. “Han estado en EuroDisney el 5 de julio, no hace mucho. La separación es reciente”, explicó el panelista.

Convivían en Europa. Separadísimos, no se pueden ni ver”, reiteró el jperiodista. “Borró absolutamente todas las fotos de Disney. En el medio, hace un mes hubo una imagen en la que se lo veía a Nico con Sabrina Rojas. Ella se hizo la irónica, pero se ve que sí le pasaba algo. Ese video habría sido el detonante para que se termine la relación. Entró la bala”, cerró Flowers.

